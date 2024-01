Jedną z nietypowych, ale skutecznych metod na pozbycie się zimowych zabrudzeń z dywanów i chodników, jest trzepanie ich na śniegu. Przeczytaj więcej, jak krok po kroku w ekologiczny i darmowy sposób wyczyścić domowe tekstylia w trakcie śnieżnej zimy.

Trzepanie dywanu na śniegu – na czym to polega?

Dywan to jedno z wielu miejsc, w którym gromadzi się kurz. Aby usunąć brud z włókien, przed wyczyszczeniem dywanu na mokro należy go dokładnie wytrzepać. Możesz to zrobić na trzepaku – o ile masz go pod blokiem lub domem. Jest jeszcze jeden sposób, z którego warto skorzystać w okresie zimowym. Jeżeli spadnie śnieg, a temperatura będzie poniżej 0 stopni Celsjusza, wynieś dywan lub chodniczek na dwór i wytrzep na miękkim, białym puchu. Będziesz w szoku, ile zanieczyszczeń zostanie na śniegu, który stanie się czarny!

Dlaczego trzepanie dywanu na śniegu jest skuteczne?

Wszystkie włosy, kurz, piasek i paproszki, które zalegały w dywanowych włóknach, przykleją się do śniegu, co znacznie ułatwi ci potem czyszczenie. Niska temperatura dodatkowo zabije wszelkie drobnoustroje. Wystarczy zostawić dywan na kilka godzin na mrozie, aby pozbyć się nieproszonych gości. Trzepanie dywanu na śniegu to także doskonały sposób, aby wyeliminować nieprzyjemne zapachy, które lubią wnikać w grube tkaniny.

Czy wszystkie dywany można trzepać na śniegu?

Pamiętaj, że nie wszystkie rodzaje dywanów nadają się do zimowego trzepania na śniegu. Włókna naturalne, takie jak wełna, mogą zareagować na wilgoć i niskie temperatury. Jeśli w domu masz np. syntetyczny dywan typu shaggy, wykładziny i chodniki sznurkowe, które są tkane na płasko,bez większych obaw możesz wynieść je na śnieg. Pamiętaj tylko, że musi on być puszysty i suchy, aby twoje domowe elementy wystroju wnętrz nie zamokły.

Gdy już przyniesiesz dywan do domu, pozwól mu naturalnie wyschnąć. Na sam koniec możesz go odkurzyć, aby włosie dobrze się ułożyło – i gotowe!