Odczyn gleby czy pH odgrywa kluczową rolę w zdrowiu i wzroście roślin. Wartość pH wpływa na dostępność składników odżywczych i aktywność mikroorganizmów w glebie.

Jak sprawdzić pH gleby domowym sposobem?

Odczyn gleby sprawdzimy, wykorzystując metodę z octem i sodą oczyszczoną.

Zbierz próbkę gleby i umieść ją w dwóch oddzielnych pojemnikach. Do jednego dodaj ocet – jeśli zacznie się pienić, gleba jest zasadowa. Do drugiego dodaj sodę oczyszczoną i wodę – jeśli wystąpi reakcja, gleba jest kwaśna.

Niestety ta metoda nie poda nam dokładnej wartości na skali zasadowości/kwasowości gleby.

Metoda na czerwoną kapustę

Drugi sposób opiera się o wykorzystanie czerwonej kapusty. Zagotuj 1 szklankę poszatkowanej kapusty czerwonej w 2 szklankach wody, aby stworzyć naturalny wskaźnik pH. Gotuj 15 minut na małym ogniu. Po ugotowaniu kapusty pozwól, aby płyn ostygł. Następnie przecedź płyn, aby oddzielić go od resztek kapusty. Próbkę wody umieść w przezroczystym pojemniku. Dodaj wodę z kapusty do próbki gleby. Obserwuj zmianę koloru – różne odcienie wskazują na różne poziomy pH. Kolor niebieski wskazuje na odczyn zasadowy, natomiast kolor różowy lub czerwony wskazuje na odczyn kwaśny.

Metoda ta jest mniej dokładna niż profesjonalne testery pH, ale daje ogólne wyobrażenie o kwasowości lub zasadowości gleby.

Jak sprawdzić pH gleby za pomocą kupnych testów?

W sklepach ogrodniczych dostępne są zestawy do testowania pH gleby (od 10 zł). Pozwalają na dokładniejsze określenie pH gleby. Zestaw zwykle zawiera odczynniki i paski testowe. Same papierki lakmusowe kosztują ok. 5 zł.

By sprawdzić pH gleby za pomocą testu, pobierz próbkę gleby z głębokości około 5-10 cm poniżej powierzchni. Usuń wszelkie zanieczyszczenia, takie jak kamienie czy resztki roślin. Zazwyczaj wymagane jest zmieszanie gleby z wodą lub specjalnym roztworem, który jest dołączony do zestawu. Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta, aby uzyskać odpowiednie proporcje gleby i płynu. Zestaw zwykle zawiera odczynniki chemiczne, które należy dodać do przygotowanej próbki. Dokładnie wymieszaj odczynniki z próbką. Po wymieszaniu odczynników z glebą poczekaj określony w instrukcji czas, aby reakcja miała miejsce. Porównaj kolor powstałego roztworu z dołączoną skalą barw, która wskazuje na poziom pH.

Można też użyć elektronicznego miernika pH gleby, zwanego też kwasomierzem (cena od 25 zł). Urządzenie jest droższe, ale jest bardziej zaawansowane i dokładne. Wymaga jedynie wbicia w glebę i odczytania wyniku.

Jeśli to wymagane, najpierw skalibruj miernik zgodnie z instrukcją producenta. Wbij sondę miernika w glebę na zalecaną głębokość (zazwyczaj kilka centymetrów). Poczekaj, aż odczyt się ustabilizuje. Odczyt pH powinien być wyświetlany na ekranie miernika.

Jakie pH gleby lubią popularne kwiaty domowe?

Odczyn gleby pH poniżej 6 oznacza, że gleba jest kwaśna. Można ją zobojętnić, dodając wapno.

Odczyn gleby pH powyżej 7,5 oznacza, że gleba jest zasadowa. Pomocne może być dodanie siarki lub torfu.

Domowe kwiaty doniczkowe, w większości preferują lekko kwaśną glebę. Są to azalie, wrzosy, hortensje, begonie, gwiazda betlejemska, skrzydłokwiat, grudnik, anturium oraz paprocie.

Azalie pokojowe (Rhododendron simsii) najlepiej rosną w glebie o pH pomiędzy 4,5 a 6,0. Preferują wilgotne, dobrze przepuszczalne i kwaśne podłoże.

Wrzosy (Erica) preferują glebę o niskim pH, idealnie w granicach 4,5-5,5.

Hortensje Pokojowe (Hydrangea macrophylla) dobrze rosną w glebie o pH poniżej 6,0, kwiaty często przyjmują odcienie błękitu.

Begonie (Begonia) wolą lekko kwaśne środowisko glebowe. Optymalne pH dla nich to zwykle wokół 5,5-6,5.

Gwiazda betlejemska (Poinsettia), znana także jako wilczomlecz piękny, preferuje glebę o lekko kwaśnym. Idealny zakres pH dla gwiazdy betlejemskiej to od około 5,5 do 6,5.

Skrzydłokwiat (Spathiphyllum) znany również jako "kwiat pokoju", preferuje lekko kwaśne do neutralnych warunków glebowych, z pH w granicach 5,5-6,5.

Grudnik (szlumbergera), znana również jako kaktus bożonarodzeniowy, preferuje glebę o lekko kwaśnym pH. Optymalny zakres pH dla szlumbergery to od około 5,5 do 6,5.

Anturium, znane również jako flamingowy kwiat, preferuje glebę o lekko kwaśnym pH. Optymalny zakres pH dla anturium wynosi zazwyczaj od około 5,5 do 6,5.

Większość paproci domowych preferuje glebę o lekko kwaśnym pH. Optymalny zakres pH dla większości gatunków paproci to od około 5,0 do 6,0.

Rośliny doniczkowe, preferujące glebę zasadową, czyli o wyższym pH (powyżej 7), są mniej powszechne niż te preferujące środowisko kwaśne lub neutralne. Mimo to istnieje kilka gatunków, które dobrze rosną w takich warunkach. Są to zielistka, aspidistra, szeflera , fikus, gerbera, nolina i pelargonia. Gatunki te preferują glebę o neutralnym do lekko zasadowym pH.

Neutralne pH to wartość pH równa 7. W środowisku o takim pH nie występuje ani nadmiar jonów wodorowych (H+), co charakteryzuje środowisko kwaśne, ani nadmiar jonów hydroksylowych (OH-), co jest charakterystyczne dla środowiska zasadowego. Wiele roślin domowych preferuje glebę o pH zbliżonym do neutralnego, ponieważ umożliwia to optymalne przyswajanie składników odżywczych. Takie roślina są monstera, peperomia, alokazja, zamiokulkas i sansewieria.