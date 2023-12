Rośliny 'kochają" azot. Jest jednym z najważniejszych składników pokarmowych dla roślin i odgrywa kluczową rolę w ich wzroście i zdrowiu. Jest niezbędny do produkcji chlorofilu, pigmentu, który nadaje roślinom zielony kolor. Chlorofil zaś bierze udział w procesie fotosyntezy, podczas którego rośliny przekształcają światło słoneczne, wodę i dwutlenek węgla w energię i tlen.

Dlaczego warto zwrócić uwagę na azot w nawozie?

Azot jest też składnikiem aminokwasów, które są budulcem białek w roślinach. Białka są niezbędne do wzrostu roślin, rozwoju komórek oraz naprawy uszkodzeń. Zdrowe rośliny z odpowiednią ilością azotu (białka) są bardziej odporne na stresy środowiskowe jak suche powietrze zimą oraz na niektóre choroby.

Wysoki poziom azotu wpływa na rozwój systemu korzeniowego, co jest kluczowe dla zdrowia roślin. Silny system korzeniowy pozwala roślinie lepiej pobierać wodę i składniki odżywcze z gleby.

Jednak nadmiar azotu może być szkodliwy, prowadząc do nadmiernego wzrostu liści kosztem kwiatów i owoców dlatego ważne jest, aby zimą nawozić rośliny w sposób zrównoważony, dostarczając im odpowiednią ilość azotu w stosunku do innych składników odżywczych. Takie zrównoważone nawożenie azotem zapewni stosowanie nawozu ekologicznego zrobionego domowym sposobem. Jest on przyjazny dla środowiska i delikatny, w przeciwieństwie do kupnych odżywek azotowych, których używanie do kwiatków zimą nie jest zalecane.

Z tego składnika zrobisz zimową odżywkę do kwiatów

Czarna herbata jest znana ze swoich korzyści zdrowotnych dla ludzi, ale jest również cennym zasobem minerałów dla roślin domowych. Jej wyjątkowe właściwości mogą znacznie przyczynić się do ich zdrowia i wzrostu. Czarna herbata zawiera sporo azotu. Ma też dużo potasu i fosforu. Te dwa minerały są istotne dla ogólnego zdrowia roślin. Potas reguluje funkcje metaboliczne, a fosfor odgrywa kluczową rolę w procesie fotosyntezy oraz w rozwoju korzeni i kwiatów. Dodatkowo czarna herbata zawiera taniny, naturalne związki, które pomagają w ochronie roślin przed szkodnikami i chorobami. Taniny są znane ze swoich właściwości antybakteryjnych i przeciwgrzybicznych.

Fusy z czarnej herbaty pomagają w poprawie struktury gleby, zwiększając jej przewiewność i zdolność do utrzymania wilgoci. To z kolei ułatwia roślinom pobieranie składników odżywczych i wody. Zaś regularne stosowanie rozcieńczonego naparu z czarnej herbaty może stymulować rozwój systemu korzeniowego, co jest szczególnie korzystne dla młodych roślin i sadzonek, a zimą wzmacnia dorosłe rośliny.

Czarna herbata pomaga w neutralizacji pH gleby, co jest szczególnie korzystne dla roślin kwasolubnych. Ponadto wykorzystanie fusów z czarnej herbaty jako nawozu to doskonały sposób na recykling i redukcję odpadów kuchennych. A w przeciwieństwie do niektórych sztucznych nawozów, fusy z herbaty są bezpieczne dla zwierząt, które mają dostęp do naszych kwiatów np. kotów.

Jak przygotować odżywkę z czarnej herbaty?

Po każdym zaparzeniu herbaty nie wyrzucaj fusów. Zbierz je w czystym pojemniku. Możesz również użyć używanych torebek z czarną herbatą. Jeśli fusy są mokre, rozłóż je na papierze do pieczenia i połóż na kaloryferze, aby szybciej wyschły. Unikniesz w ten sposób pleśni i nieprzyjemnego zapachu. Możesz rozsypać suche fusy bezpośrednio na ziemi wokół roślin. Pomogą one poprawić strukturę gleby i dostarczą składników odżywczych. Fusy z herbaty są doskonałym dodatkiem do kompostu, przyspieszając proces kompostowania i wzbogacając kompost w składniki odżywcze.

Jeśli wolisz używać naparu, zaparz mocną czarną herbatę. Pozwól jej ostygnąć do temperatury pokojowej. Rozcieńcz napar z czarnej herbaty z wodą (1 część naparu na 10 części wody) i użyj go do podlewania roślin. Jest to szczególnie dobre dla roślin kwasolubnych. Zimą stosuj nawóz z czarnej herbaty co 4 tygodnie, aby zapewnić roślinom ciągłe dostarczanie składników odżywczych. Wiosną i latem zwiększ częstotliwość i stosuj go co 2 tygodnie, zaś jesienią stosuj dawkę co 3 tygodnie.

Kiedy lepiej stosować fusy, a kiedy napar?

Fusy z herbaty są lepsze dla poprawy struktury ciężkiej, gliniastej gleby. Działają powoli, stopniowo poprawiając jakość gleby i dostarczając składników odżywczych. Napar jest idealny dla roślin kwasolubnych i tych, które potrzebują częstego i lekkiego nawożenia. Działa szybciej, będąc łatwo przyswajalnym źródłem składników odżywczych.

Które rośliny polubią herbacianą odżywkę?

Rozcieńczony napar z czarnej herbaty używany jako płynny nawóz, jest szczególnie przydatny dla roślin kwasolubnych. Korzystają one z jego lekko kwaśnego pH. Takimi roślinami są popularne zimą azalia pierzasta oraz fiołek afrykański (saintpaulia). Nawóz z herbaty polubią też paprotki, grudnik, golteria, maranta, anturium, storczyki, zielistka, skrzydłokwiat i kaktusy.

Nawozu z herbaty nie stosuj do roślin zasadolubnych jak sansewieria, kliwia, grubosz, ciemiernik czy trzykrotka.