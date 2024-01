Pchły u psa. Skąd się biorą i jak dostrzec problem?

Pchły to dość powszechny problem u zwierząt i mogą pojawić się nawet u najbardziej zadbanego psa. Te bezskrzydłe owady są bowiem bardzo skoczne i niezwykle szybkie, dlatego wystarczy nawet krótki kontakt twojego psa z innym zwierzakiem, np. na spacerze, w psim hotelu czy u groomera. Miejsce nie musi być wcale zaniedbane i brudne, wystarczy, aby chociaż przez chwilę przebywało tam zwierzę, które ma pchły. Co więcej, twój pupil może zarazić się pchłami nie tylko od przedstawicieli swojego gatunku, ale również od kotów, lisów, jeży, a nawet drobiu.

Trudno nie zauważyć, że w psiej sierści pojawili się intruzi. Pies, który ma pchły, intensywnie drapie się dosłownie przy każdej możliwej okazji. Na sierści pupila dodatkowo pojawiają się małe, czarne drobinki. To nie są pchły, lecz ich odchody. Co więcej, w miejscach, gdzie pies drapie się najmocniej, można zauważyć również ślady po ukąszeniu – czerwone krosty, zwykle z białą otoczką. Jeśli w domu mieszka więcej zwierząt, wówczas należy odpchlić całe stado.

Środek owadobójczy u weterynarza

Po odpowiedni środek owadobójczy najlepiej udać się do weterynarza, który dobierze jego rodzaj i ilość do wagi, rasy i ogólnego stanu zdrowia pupila. Takie środki owadobójcze najczęściej dostępne są w postaci tabletek, kropli na kark, obroży oraz sprayów. Zapchlony pies wymaga dodatkowo kąpieli w szamponie przeciw pchłom. Przed myciem dobrze jest starannie wyczesać pupila, najlepiej specjalnym grzebieniem do wyczesywania pcheł.

Jak kąpać psa?

Czworonoga można zaprowadzić do psiego groomera, ale kąpiel również skutecznie wykonasz w domu. Woda do kąpania psa powinna być letnia. Mycie zacznij od wcześniejszego zwilżenia psa i nałożenia szamponu, pamiętając o miejscach, takich jak: uszy, pachwiny, brzuch, pachy, ogon, łapki, okolice zadu – powinny być porządnie namydlone. Szampon pozostaw na sierści psa przez kilka minut, a następnie spłucz obficie wodą. Uważaj, by woda nie nalała mu się do uszu.

Jak wysuszyć psa?

Nie zostawiaj psa, by sam wysechł. Wysusz go – zapobiegniesz powstawaniu kołtunów (w przypadku dłuższej sierści) oraz nie przyczynisz się do spadku odporności pupila. Przede wszystkim wytrzyj dokładnie futro ręcznikiem, a następnie spróbuj wysuszyć jego sierść suszarką, ustawioną na średni nawiew z odległości co najmniej 20 centymetrów, przeczesując jednocześnie sierść palcami. Zapewnij mu ciepłe, komfortowe warunki przebywania po kąpieli, aby nie wychodził na podwórko zanim dobrze nie wyschnie.

Generalne porządki w domu

Pchły żywią się na twoim psie, ale żyją i składają jaja w jego najbliższym otoczeniu, np. w psim posłaniu, na kanapie, a nawet na twoim łóżku! Dlatego obok zastosowania środka owadobójczego i kąpieli psa w odpowiednim szamponie konieczne jest zdezynfekowanie całego domu oraz innych miejsc, w których pies przebywał, takich jak: samochód, buda, kojec. Pchły dobrze rozmnażają się w cieple, jednak fatalnie znoszą, gdy temperatura jest zbyt wysoka. Z tego też względu posłanie psa, kocyki, zabawki, ewentualne ubranka czy elementy wyposażenia domu można wyprać w pralce, w temperaturze minimum 60 stopni Celsjusza.

Zwykłe odkurzanie to za mało. Trzeba dodatkowo umyć podłogi, wyprać dywany oraz kanapę czy samochodową tapicerkę. Najlepiej zastosować preparat dezynfekujący do zwalczania pcheł w otoczeniu zwierząt. O gotowy środek zapytaj w sklepie zoologicznym lub u weterynarza. Uwaga! Niektóre preparaty owadobójcze są szkodliwe np. dla kotów. Przed zastosowaniem zachowaj wszelkie środki ostrożności i zawsze czytaj etykiety.

Olejki eteryczne na pchły

Pchły nie lubią mocnych zapachów, zwłaszcza eukaliptusa, drzewa herbacianego, lawendy, mięty, cedru oraz cytryny. Wykorzystaj to i dodaj kilka kropel olejku eterycznego do płynu do płukania podczas prania czy płynu do mycia podłóg lub tapicerek. Można również rozpylić zapach w powietrzu, np. za pomocą kominka do aromaterapii. Olejków eterycznych nie stosuj na sierść czy skórę psa, bo mogą wywołać reakcje uczuleniowe.