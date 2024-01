Metoda zamrażania

Jedną z najpopularniejszych metod usuwania gumy z ubrania jest wykorzystanie niskiej temperatury. Po pierwsze możesz skorzystać z zamrażarki. Wystarczy złożyć ubranie tak, aby miejsce z gumą było na wierzchu. Następnie włóż je do zamrażarki na kilka godzin. Przez ten czas guma stwardnieje i będzie można ją odczepić. Spróbuj usunąć ją palcami lub za pomocą narzędzia, które nie uszkodzi włókien, np. małej szpatułki. Jeśli gumy nie da się od razu całkowicie zdjąć, spróbuj ponownie zamrozić ubranie i powtórz proces usuwania gumy. Na koniec upierz ubranie w pralce, aby pozbyć się pozostałych plam.

Możesz także skorzystać z kostek lodu jako alternatywnego sposobu na usunięcie gumy z ubrania. Przygotuj plastikową torbę i wypełnij ją lodem, a następnie umieść w miejscu, gdzie znajduje się guma i poczekaj, aż ta stwardnieje. Może to trochę potrwać, więc co jakiś czas wymieniaj lód.

Metoda żelazka lub suszarki

Kolejną skuteczną metodą usuwania gumy z ubrania jest wykorzystanie wysokiej temperatury za pomocą żelazka lub suszarki. Ten sposób najlepiej sprawdza się przy ubraniach wykonanych z materiałów takich jak jeans. W przypadku delikatniejszej odzieży nie zaleca się korzystania z podobnych rozwiązań, dlatego zawsze dobrze jest najpierw sprawdzić metkę.

Aby usunąć gumę za pomocą żelazka, rozgrzej je na średnią moc, unikając najwyższej temperatury, która mogłaby uszkodzić materiał. Na ubraniu z przyklejoną gumą umieść kawałek tektury, potem przez kilka minut delikatnie prasuj miejsce, w którym znajduje się guma. Możesz również spróbować użyć suszarki, a nawet parownicy, które również zmienią strukturę gumy i ułatwią jej usunięcie. Po podgrzaniu gumy, zeskrob ją tępym nożem. W razie potrzeby delikatnie rozciągnij materiał, aby ułatwić sobie cały proces.

Metoda z użyciem octu

Inną metodą, którą możesz wypróbować, jest zastosowanie octu, najlepiej białego. Wymieszaj go z wodą – nie powinien on być zbyt stężony, ewentualnie dodaj trochę płynu do mycia naczyń i podgrzej powstały roztwór. Następnie zanurz w nim szczoteczkę do zębów i ostrożnie wyszoruj materiał. Możesz również użyć do tego delikatnej gąbki. Jeśli jest to konieczne, ocet podgrzej ponownie. Po zakończeniu całego procesu upierz ubranie, aby pozbyć się zapachu octu oraz usunąć pozostałe plamy.

Inne metody

W twoim domu znajduje się całkiem szeroki asortyment produktów, których używa się do pozbycia tego problemu. Przykładem jest masło orzechowe lub olej kokosowy. Umieść je bezpośrednio na gumie, odczekaj chwilę i spróbuj delikatnie usunąć, a następnie wypierz ubranie. Należy pamiętać, że ta metoda sprawdza się raczej w przypadku odzieży wykonanej z syntetycznych materiałów, pozostałym może ona zaszkodzić. Możesz także spróbować wykorzystać olej roślinny lub sok z cytryny.

Na co uważać?

Przy pozbywaniu się gumy z ubrań można niestety w dosyć łatwy sposób tylko pogłębić powstały problem. Zdecydowanie nie powinieneś pocierać jej palcami na sucho, ponieważ tylko rozprowadzisz ją po większej powierzchni materiału. Należy także reagować możliwie szybko, gdyż guma z czasem twardnieje i usunięcie jej będzie coraz większym wyzwaniem.

Trzeba uważać także na to, z jakiego materiału jest wykonane ubranie, do którego przykleiła się guma. Delikatne tkaniny mogą nie lubić zbyt wysokiej temperatury. W niektórych przypadkach najlepiej będzie zrezygnować z prób samodzielnego usunięcia problemu i zamiast tego odnieść ubranie do profesjonalnej pralni chemicznej.