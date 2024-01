Zapach moczu. Tych środków nie stosuj!

Charakterystyczny nieprzyjemny zapach moczu to sprawka zawartych w nim bakterii. Gdy mocz dostanie się na powierzchnię, którą trudno od razu wyczyścić – np. na materac, kołdrę lub dywan – powstają nie tylko nieestetyczne plamy, ale przede wszystkim zapach, którego trudno się pozbyć. W pierwszym odruchu większość z nas sięga po proszek do prania czy płyn do czyszczenia dywanów. A to błąd.

Popularne detergenty, które stosujesz na co dzień, nie usuną przykrego zapachu – mogą jedynie rozpuścić żółty pigment moczu i wywabić plamę, ale nie poradzą sobie z neutralizacją kryształków zapachowych. Po użyciu zwykłych środków czystości zapach moczu nie zniknie. Wybierz inne produkty. Większość z nich możesz mieć u siebie w domu.

Reklama

Jak usunąć zapach moczu? Domowe sposoby

Aby usunąć przykry zapach moczu, możesz użyć profesjonalnego środka czystości, z którego korzysta personel szpitali czy klinik weterynaryjnych. Jeśli nie masz takiego preparatu, rozpocznij od domowych sposobów. Potrzebne będą np. soda oczyszczona, ocet lub mąka kukurydziana.

Reklama

Soda i ocet

Wydaje ci się, że połączenie sody oczyszczonej z octem stworzy mieszankę wybuchową? Bez obaw – mimo intensywnego zapachu będzie ona bardzo skuteczna w walce z zapachem moczu. Jeśli masz te dwa składniki:

Załóż rękawiczki gumowe, aby ochronić ręce przed intensywnym zapachem octu

Zmocz zabrudzone miejsce zimną wodą

Zmieszaj pół szklanki octu z dwoma lub trzema łyżeczkami sody oczyszczonej. Z połączenia obu składników powinna powstać "papka” o intensywnym zapachu

Nanieś mieszankę na powierzchnię, w którą wniknął zapach moczu, i wmasuj ją delikatnie przy użyciu chusteczek. Pozostaw na kilka minut

Zmyj papkę za pomocą octu

Dokładnie przepłucz zabrudzone miejsce wodą i pozostaw do wyschnięcia

Zapach octu może utrzymywać się w domu przez kilka dni, jednak w przeciwieństwie do zapachu moczu w końcu wywietrzeje.

Płyn do płukania jamy ustnej

Płyn do płukania ust pomoże nie tylko odświeżyć oddech, ale również pozbyć się przykrego zapachu z kanapy, materaca czy dywanu:

Przygotuj mieszankę z wody oraz płynu do płukania ust

Wetrzyj mieszankę w zabrudzone miejsce i pozostaw na kilka minut

Po kilku minutach wyczyść miejsce zwykłym środkiem piorącym, wypłucz wodą i wysusz

Mąka kukurydziana

Dzięki mące kukurydzianej możesz skutecznie usunąć zapach moczu ze swojego domu. Jedyne, co musisz zrobić, to posypać brzydko pachnące plamy mąką, lekko wetrzeć ją w plamę i pozostawić na kilkanaście minut. Na koniec dokładnie spłucz materiał wodą.

Woda utleniona

Woda utleniona nie tylko dezynfekuje rany, pomaga pozbyć się plam krwi z tkanin, ale także usuwa zapach moczu z pomieszczenia. Aby skutecznie zastosować ten środek do zneutralizowania zapachu uryny:

Zmocz zabrudzone miejsce zimną wodą

Przemywaj plamę wodą utlenioną

Przemyj brudną powierzchnię detergentem do mycia tkanin i pozostaw do wyschnięcia

Woda utleniona to bardzo skuteczny środek, jednak musisz pamiętać, że jego zastosowanie może mieć skutki uboczne. Nadtlenek wodoru to naturalny wybielacz, który odbarwia niektóre tkaniny. W przypadku plam na materacach ma to niewielkie znaczenie, ale już przy eleganckim obiciu kanapy musisz rozważyć użycie innego preparatu. Spróbuj np. przemyć plamę sokiem z cytryny.

Zapach moczu nie znika? Co robić?

Czasem zapach moczu jest na tyle intensywny, że utrzymuje się w pomieszczeniu mimo zastosowania różnych zabiegów. W przypadku kociego moczu, który ma wyjątkowo mocną i nieprzyjemną woń, trzeba przemyć zabrudzone miejsce kilkakrotnie. Czasem musisz powtórzyć wybraną procedurę, aby przyniosła ona oczekiwany efekt. Jeżeli domowe sposoby nie skutkują, sięgnij po specjalistyczne preparaty do usuwania brzydkich zapachów.