Żurawina - bomba witaminowa i obrońca odporności
Sekretem prozdrowotnego działania żurawiny jest jej bogaty skład. Zawiera ona cenne witaminy - A, C oraz te z grupy B - a także niezbędne sole mineralne, takie jak fosfor, magnez, potas, jod i wapń. Dzięki tej unikalnej kompozycji, żurawina stanowi pierwszą linię obrony organizmu w okresie wzmożonej zachorowalności.
Poza prewencją, żurawina może również łagodzić przebieg już trwającej choroby. Jej silne działanie antybakteryjne i antyseptyczne jest pomocne w walce z zakażeniami jamy ustnej i gardła, wspierając szybszy powrót do zdrowia.
Wsparcie dla układu moczowego i nerek
Żurawina zasłynęła przede wszystkim jako naturalny środek w leczeniu i profilaktyce infekcji układu moczowego. Działa moczopędnie, pomagając przy zapaleniu pęcherza moczowego oraz cewki moczowej. Co więcej, owoc ten zawiera kwas cytrynowy, który odgrywa kluczową rolę w profilaktyce kamicy nerkowej, ograniczając powstawanie kamieni szczawianowych.
Żurawina jest także znakomitym źródłem antyoksydantów. Ta cenna właściwość pomaga w obniżaniu poziomu tzw. "złego cholesterolu", co ma bezpośrednie przełożenie na profilaktykę miażdżycy i chorób układu krwionośnego. Regularne spożywanie żurawiny wspiera zatem zdrowie serca.
Przepis: Jak przygotować rozgrzewający napar na przeziębienie
Żurawinę można spożywać w najprostszej formie - zalewając świeże lub suszone owoce wrzącą wodą. Jednak dla wzmocnienia smaku i właściwości zdrowotnych, warto przyrządzić rozgrzewający napar z dodatkami.
Składniki:
- 500 g żurawiny
- 1 l wody
- 1 pomarańcza
- 1 laska cynamonu
- 3 łyżki miodu
- Kilka goździków
- Szczypta kurkumy
Sposób przygotowania:
Wodę zagotować w garnku, a następnie wrzucić do niej żurawinę. Całość gotować przez 15-20 minut. Po tym czasie dodać pokrojoną w plastry pomarańczę, laskę cynamonu, goździki i kurkumę. Gotować jeszcze przez chwilę. Gdy napar lekko ostygnie (nie może być wrzący), dodać miód i dokładnie wymieszać. Gotowy napar przelać do szklanek. Pić ciepły dla najlepszego efektu rozgrzewającego.
