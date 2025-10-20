Żurawina - bomba witaminowa i obrońca odporności

Sekretem prozdrowotnego działania żurawiny jest jej bogaty skład. Zawiera ona cenne witaminy - A, C oraz te z grupy B - a także niezbędne sole mineralne, takie jak fosfor, magnez, potas, jod i wapń. Dzięki tej unikalnej kompozycji, żurawina stanowi pierwszą linię obrony organizmu w okresie wzmożonej zachorowalności.

Poza prewencją, żurawina może również łagodzić przebieg już trwającej choroby. Jej silne działanie antybakteryjne i antyseptyczne jest pomocne w walce z zakażeniami jamy ustnej i gardła, wspierając szybszy powrót do zdrowia.

Wsparcie dla układu moczowego i nerek

Żurawina zasłynęła przede wszystkim jako naturalny środek w leczeniu i profilaktyce infekcji układu moczowego. Działa moczopędnie, pomagając przy zapaleniu pęcherza moczowego oraz cewki moczowej. Co więcej, owoc ten zawiera kwas cytrynowy, który odgrywa kluczową rolę w profilaktyce kamicy nerkowej, ograniczając powstawanie kamieni szczawianowych.

Żurawina jest także znakomitym źródłem antyoksydantów. Ta cenna właściwość pomaga w obniżaniu poziomu tzw. "złego cholesterolu", co ma bezpośrednie przełożenie na profilaktykę miażdżycy i chorób układu krwionośnego. Regularne spożywanie żurawiny wspiera zatem zdrowie serca.

Przepis: Jak przygotować rozgrzewający napar na przeziębienie

Żurawinę można spożywać w najprostszej formie - zalewając świeże lub suszone owoce wrzącą wodą. Jednak dla wzmocnienia smaku i właściwości zdrowotnych, warto przyrządzić rozgrzewający napar z dodatkami.

Składniki:

500 g żurawiny

1 l wody

1 pomarańcza

1 laska cynamonu

3 łyżki miodu

Kilka goździków

Szczypta kurkumy

Sposób przygotowania:

Wodę zagotować w garnku, a następnie wrzucić do niej żurawinę. Całość gotować przez 15-20 minut. Po tym czasie dodać pokrojoną w plastry pomarańczę, laskę cynamonu, goździki i kurkumę. Gotować jeszcze przez chwilę. Gdy napar lekko ostygnie (nie może być wrzący), dodać miód i dokładnie wymieszać. Gotowy napar przelać do szklanek. Pić ciepły dla najlepszego efektu rozgrzewającego.

