Czysty materac to klucz do zdrowego snu i dobrego samopoczucia. W codziennym życiu często zapominamy o konieczności regularnego czyszczenia materaca, co może prowadzić do gromadzenia się kurzu, roztoczy, a nawet plam. Podpowiadamy, jak łatwo i skutecznie wyczyścić materac, wykorzystując proste, domowe metody. Niezależnie od tego, czy masz do czynienia z trudnymi plamami, czy po prostu chcesz odświeżyć materac przed świętami, te wskazówki pomogą utrzymać go w idealnym stanie.

Rozpocznij od usunięcia kurzu

Idealnie, materac powinien być odkurzany, co najmniej raz na miesiąc. Regularne odkurzanie zapobiega nagromadzeniu się kurzu, roztoczy i innych alergenów. Jeśli nie robisz tego tak często, świąteczne gruntowne porządki są dobrym momentem na zajęcia się także materacem.

Odkurz materac, używając specjalnej końcówki do tapicerki, aby delikatnie, ale skutecznie usunąć brud z powierzchni materaca. Zaleca się odkurzanie w ruchach powolnych i równomiernych, aby dokładnie wyczyścić każdy obszar. Unikaj mocnego wcierania końcówki odkurzacza w materac, bo może spowodować to głębsze wtarcie brudu i przeniknięcie go w tkaninę.

Następny krok: pozbywanie się trudnych plam

W zależności od rodzaju plam trzeba wykorzystać inne środki czyszczące. Zobacz, jakimi domowymi sposobami usuniesz najczęstszy rodzaj plam.

Plamy z potu

Plamy potu są jednymi z najczęstszych zabrudzeń na materacach. Aby je usunąć, przygotuj mieszankę z 1 części wody i 1 części octu. Nanieś ją delikatnie na plamę i pozostaw na kwadrans. Po tym czasie osusz plamę, delikatnie pocierając czystą, suchą ściereczką lub miękką szczoteczką.

Plamy z krwi

Świeże plamy krwi najlepiej usuwać natychmiast, używając zimnej wody (gorąca utrwali plamę).

Jeśli plama jest już sucha, zastosuj pastę zrobioną z sody oczyszczonej i zimnej wody. Nanieś ją na plamę, delikatnie wetrzyj i pozostaw na około 30 minut. Następnie delikatnie przetrzyj obszar wilgotną ściereczką i osusz

Plamy z moczu

Plamy moczu, zwłaszcza w przypadku dzieci, są powszechnym problemem. Pozbędziesz się ich dzięki miksturze z sody oczyszczonej, wody utlenionej i płynu do mycia naczyń. Wymieszaj 3 łyżki sody oczyszczonej, 1 szklankę wody utlenionej i 5-6 kropli płynu do mycia naczyń. Przelej do spryskiwacza. Rozpyl tę mieszaninę na plamę, pozostaw na około godzinę, a następnie osusz.

Ocet i soda oczyszczona to świetne, naturalne środki odplamiające, które są bezpieczne dla większości tkanin.

W przypadku bardziej uporczywych plam można rozważyć użycie płynu do prania.

Użycie parownicy

Jeśli masz parownicę, możesz użyć jej do wyczyszczania materaca. Wysoka temperatura pary skutecznie zabija większość bakterii i roztoczy, co jest szczególnie korzystne dla alergików. Para może pomóc w rozluźnieniu i usunięciu trudnych plam.

Przed użyciem parownicy upewnij się, że materiał Twojego materaca jest odporny na wysoką temperaturę i wilgoć. Sprawdź etykietę materaca lub skonsultuj się z producentem, aby uniknąć uszkodzenia.

Nie trzymaj parownicy zbyt blisko materaca ani nie skupiaj się zbyt długo na jednym miejscu, aby uniknąć przemoczenia materiału. Po użyciu parownicy materac musi być dokładnie wysuszony. Pozostaw go w dobrze wentylowanym miejscu, a jeśli to możliwe, wietrz go na zewnątrz.

Choć parowanie jest skuteczne, nie należy stosować tej metody zbyt często, aby nie obciążać tkanin materaca.

Przed przystąpieniem do czyszczenia całego materaca, przetestuj parownicę na małym, mniej widocznym obszarze, aby upewnić się, że materiał dobrze znosi parę.

W niektórych przypadkach możesz użyć delikatnego środka czyszczącego w połączeniu z parowaniem. Należy jednak zrobić to z rozwagą i upewnić się, że produkt jest bezpieczny w połączeniu z parą.

Na koniec odśwież materac, by pięknie pachniał

Oprócz usunięcia kurzu, plam i brudu, ważne jest również odświeżanie materaca.

Skorzystaj z zimowych warunków

Zima to wbrew pozorom doskonały czas, żeby wywietrzyć materac. Musi tylko być minusowa temperatura.

Jeśli to możliwe, wynieś materac na zewnątrz i pozostaw go na kilka godzin w suchym, przewiewnym miejscu. Zimowe wietrzenie pomoże pozbyć się nagromadzonych zapachów oraz zarodników pleśni, roztoczy czy jajeczek owadów, których nie widzimy gołym okiem. Niskie temperatury pomogą w neutralizacji niektórych alergenów i mikroorganizmów, które mogą gromadzić się w materacu. Mróz pomoże także w neutralizacji nieprzyjemnych zapachów, które mogą się utrzymywać w materacu.

Przed wystawieniem materaca na zewnątrz, upewnij się, że jest on odpowiednio zabezpieczony, np. w wodoodporny pokrowiec, aby uniknąć zamoczenia od śniegu czy lodu. Lub wybierz suche, przewiewne miejsce.

Pozostawienie materaca na zewnątrz na 3-4 godziny zwykle wystarcza, aby skorzystać z korzyści, jakie niosą niskie temperatury. Pamiętaj jednak, aby nie pozostawiać go na zbyt długo, zwłaszcza jeśli warunki pogodowe są zmienne.

Bądź ostrożny przy przenoszeniu zmarzniętego materaca, ponieważ zbyt gwałtowne ruchy mogą prowadzić do uszkodzenia jego struktury. Gdy wniesiesz materac do domu, upewnij się, że jest on całkowicie suchy, zanim ponownie go użyjesz. Najlepiej pozostaw go w ciepłym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu, w pobliżu grzejników, aby całkowicie wysechł. Możesz też podsuszyć go suszarką z każdej strony, ale trzymaj strumień suszarki odpowiednio daleko, żeby nie uszkodzić tkaniny (co najmniej 20-30 cm, przy suszarce ustawionej na maksymalną moc).

Następnie użyj olejków eterycznych

Olejki eteryczne są znane ze swoich właściwości odświeżających i antybakteryjnych. Po przyniesieniu materaca z dworu i wysuszeniu go spryskaj go naturalnym odświeżaczem.

Możesz zrobić naturalny odświeżacz, mieszając 6-7 kropli ulubionego olejku eterycznego (np. lawendy, eukaliptusa czy cytryny) z wodą i spryskać nim materac.

Olejek lawendowy jest szczególnie polecany, gdyż ma właściwości relaksujące, co może przyczynić się do lepszego snu.

Inne sposoby na odświeżenie materaca

Innym sposobem jest wykorzystanie sody oczyszczonej. Soda to doskonały naturalny środek odświeżający. Posyp materac cienką warstwą sody, pozostaw na kilka godzin, a następnie dokładnie odkurz.

Na przyszłość pamiętaj, że regularne przewracanie i obracanie materaca również pomaga w jego odświeżeniu i zapobiega deformacjom. Pomocne jest także regularne wietrzenie sypialni.