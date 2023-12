Zimą warto wykorzystać śnieg do wyczyszczenia dywanu. Oczywiście, musi być wystarczająco zimno. Dywanu nie trzepiemy w topniejącym śniegu, bo tylko zwilży materiał i zostawi błotniste plamy. W wilgotnym dywanie rozwija się też pleśń, dlatego dywan w śniegu trzepiemy tylko wtedy, gdy jest mróz. Śnieg, który nadaje się do wytrzepania dywanu, musi być zwarty i twardy. Wytrzepanie dywanu w śniegu sprawia, że nie unosi się kurz, więc jest to bezpieczny sposób, nawet gdy mamy alergię na kurz i roztocza.

Dwa sposoby na czyszczenie dywanu

Dywan połóż włosiem do dołu na pokrytym śniegiem kawałku chodnika, w miejscu, gdzie jest gruba warstwa śniegu. Wcześniej sprawdź, czy śnieg jest czysty, bez piasku, soli i nie zabrudziły go zwierzęta. Jeśli chcesz położyć dywan na śniegu, pod którym jest trawa i ziemia, musisz uważać, by warstwa śniegu była naprawdę gruba. Trzepaczką uderzaj w dywan równomiernie, nie za mocno i powoli. Dzięki temu po podniesieniu dywanu okaże się, że brud zostanie na śniegu. Jeśli będziesz uderzać zbyt mocno, śnieg wbije się w dywan. Jeśli zbyt szybko, brud nie opadnie. Następnie szczotką otrzep resztki śniegu.

Możesz też zasypać dywan śniegiem od góry, zamiatając na niego śnieg miotłą. A następnie wytrzepać śnieg z brudem, wymiatając go energicznie. Dywan zostaw na kwadrans. Odwróć na drugą stronę i powtórz proces. W ten sposób usuniesz brud z obydwu stron.

Zostaw na kilka godzin na mrozie

Po wytrzepaniu dywanu warto zostawić go na 3-4 godziny na mrozie. Dzięki temu pozbędziemy się z niego ewentualnych bakterii, pasożytów czy jaj szkodników, których nie widać gołym okiem. Mróz usuwa też nieprzyjemne zapachy i zarodniki pleśni.

Po co trzepać dywan

Po wytrzepaniu dywan nabierze mocniejszych kolorów, a tkanina stanie się bardziej sprężysta. Jednak trzepanie dywanu to nie tylko oczyszczenie go z kurzu, brudu i roztoczy. Dzięki trzepaniu poruszamy runo dywanu, napowietrzając je i rozdzielając włókna. Dzięki temu przedłużamy żywotność dywanu. Dywany warto trzepać raz na 3-4 miesiące, a nie tylko przed świętami.