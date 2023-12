Stare plamy na dywanie najpierw należy zwilżyć. Spryskaj je letnią wodą. Gdy plama będzie wilgotna, zacznij ją osuszać. Nie pocieraj ani nie szoruj plam. Staraj się usunąć część brudu, przykładając ręczniki papierowe. Następnie użyj wybranego sposobu, by usunąć plamę.

Woda z octem

Po namoczeniu starej plamy, a następnie osuszeniu jej, spryskaj plamę wodą z octem (na 1 szklankę wody dodaj pół szklanki octu). Zostaw roztwór na 2-3 minuty na dywanie. Jeśli masz dywan pętelkowy, tzw. shaggy, użyj patyczka do uszu, by nanieść preparat wewnątrz pętelek. Następnie usuń plamę, przykładając ręczniki papierowe.

Soda oczyszczona

Jeśli plama jest bardzo stara albo zrobiona np. winem czy innym trudnym do wywabienia środkiem, zwilż ją wodą i zasyp sodą oczyszczoną. Sodę pozostaw na 24 godziny. Następnie zeskrob razem z brudem i odkurz dywan.

Piana z płynu do mycia naczyń

Plamę możesz też postarać się usunąć, używając piany ze środka do mycia naczyń lub z mydła do mycia rąk. Wymieszaj 1 litr wody z ¼ łyżeczki płynu do mycia naczyń lub mydła do mycia rąk. Nie używaj za dużej ilości środka, bo to tylko sprawi, że plama "rozejdzie się" na boki. Nałóż preparat na plamę. Delikatnie potrzyj, by wytworzyć pianę. Zostaw na 20 minut. Usuń pianę z plamą, używając ręczników papierowych.

Woda wysokosodowa

Na stare, ale już wytarte i wyblakłe plamy, możesz spróbować użyć samej wody wysokosodowej, czyli takiej, która zawiera sód 250 mg/l. Taką zawartość sodu ma większość wód wysokozmineralizowanych. Wodę nanieś na plamę. Zostaw na 20 minut, żeby bąbelki mogły popracować. Następnie usuń wodę z brudem, przykładając ręczniki papierowe.

Roztwór amoniaku

Zmieszaj 1 łyżeczkę amoniaku z 1 szklanką wody. Roztwór przelej do atomizera. Spryskaj plamę. Pozostaw na kwadrans. Usuń, przykładając ręczniki papierowe.

Kompres żelowy

Jeśli plama na dywanie jest z ciastoliny, plasteliny, gumy czy innej substancji, która zastygła na materiale, użyj żelowego kompresu do jej usunięcia. Przyłóż zmrożony kompres na 5-6 minut do dywanu. Gdy zamrozi plamę, spróbuj ją wykruszyć. Uważaj, by nie uszkodzić dywanu.

Sok z cytryny

Wyciśnij sok z cytryny. Przecedź go przez sitko. Sok przelej do atomizera. Spryskaj plamę. Zostaw na 10 minut. Osusz całość, używając ręczników papierowych.