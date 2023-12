Pierwszym krokiem w skutecznym usuwaniu plam jest dobranie środka do rodzaju plamy i materiału, z którego ją usuwamy. Plamy z wina, kawy, tuszu czy oleju wymagają odmiennych metod czyszczenia. Dodatkowo kanapy mają obicia wykonane z różnych materiałów jak tkanina, skóra czy welur. Każdy z nich wymaga innej metody czyszczenia. Większość plam skutecznie usuniesz, używając produktów, które zazwyczaj masz w domu. Zobacz, po jakie środki warto sięgnąć. Zawsze testuj środki czyszczące, zarówno kupne jak i domowe, na niewielkim, mniej widocznym fragmencie tkaniny. Jest to konieczne, by sprawdzić, czy nie powodują wybarwień lub uszkodzeń.

Reklama

Usuwanie plam z welurowej kanapy

Najpierw delikatnie namocz zaschniętą plamę wodą. Następnie użyj czystej, suchej ściereczki lub ręcznika papierowego, aby delikatnie osuszyć materiał. Postaraj się nie wcierać plamy głębiej w tkaninę. W przypadku plam z kawy i wina sprawdzi się woda z dodatkiem płynu do mycia naczyń. Na 2 szklanki ciepłej wody dodaj ½ łyżeczki płynu do mycia naczyń. Na plamie wytwórz pianę. Zmyj ją czystą wodą. Czynność powtarzaj, aż woda będzie czysta. Następnie wysusz plamę ciepłym powiewem suszarki. Welur wyczesz odpowiednią szczotką z gumowym włosiem, przeznaczoną do weluru.

Reklama

Jeśli plama jest zrobiona z tuszu, spróbuj zmyć ją alkoholem izopropylowym. Nanieś jego niewielką ilość na bawełniany wacik lub miękką szmatkę i delikatnie przetrzyj plamę. Postaraj się nie rozcierać tuszu na większą powierzchnię. Po aplikacji alkoholu użyj czystej, suchej ściereczki, aby osuszyć obszar. Powtórz proces kilka razy, jeśli jest to konieczne. Wysusz plamę suszarką. Następnie użyj szczotki z gumowanej krepy, aby przywrócić naturalną teksturę weluru. Unikaj użycia zbyt dużo płynu, aby nie nasycić materiału, co może prowadzić do jego uszkodzenia. Nigdy nie stosuj też wybielaczy ani innych silnych chemikaliów, które mogą trwale zniszczyć welur.

Reklama

Jeśli plama jest zrobiona z oleju, posyp ją grubą warstwą talku lub skrobi kukurydzianej. Jeśli jest stara, skrop ją najpierw niewielką ilością ciepłej wody. Uważaj, aby nie przemoczyć weluru. Wytrzyj ręcznikiem papierowym i na wilgotną nanieś talk lub skrobię. Zostaw substancję na kilka godzin, aby mogła wchłonąć jak najwięcej oleju. Po kilku godzinach delikatnie otrzep proszek z tkaniny. Możesz użyć miękkiej szczotki lub odkurzacza z miękką końcówką. Następnie użyj delikatnego środka czyszczącego, np. płynu do mycia naczyń. Zmieszaj go z wodą. Nanieś go na miękką, czystą ściereczkę, a następnie delikatnie przetrzyj plamę. Osusz plamę. I wyczesz welur przeznaczoną do tego szczotką.

Tak samo jak z weluru, usuwa się plamy z kanapy obitej materiałem typu poliester czy skajem lub inną sztuczną skórą.

Usuwanie plam z kanapy skórzanej

Stare plamy ze skórzanej kanapy usuniesz wodą z dodatkiem płynu do mycia naczyń. Na 2 szklanki ciepłej wody dodaj ½ łyżeczki płynu do mycia naczyń. Na plamie wytwórz pianę. Zmyj ją czystą wodą. Czynność powtarzaj, aż woda będzie czysta. Następnie wysusz plamę ręcznikami papierowymi. Na koniec zabezpiecz materiał przed pękaniem, polerując go odzywką do skórzanych tapicerek. Pamiętaj, że regularne stosowanie odżywki do skóry pomoże w utrzymaniu jej kondycji i ułatwi przyszłe czyszczenie. Unikaj też stosowania silnych środków chemicznych, rozpuszczalników oraz wybielaczy, które mogą trwale uszkodzić skórę.

Ślady po tuszu zmyjesz alkoholem izopropylowym, a z oleju - najpierw zwilżając plamę, a następnie wyciągając tłuszcz, posypując go talkiem lub skrobią kukurydzianą. Po wysuszeniu wetrzyj w skórę odżywkę do tapicerek skórzanych. Jeśli jej nie masz, możesz użyć oleju lnianego lub jojoba albo kremu do rąk. Nałóż niewielką ilość oleju lub kremu na miękką ściereczkę i delikatnie wmasuj w skórę kanapy. Pozostaw do wyschnięcia, a następnie wypoleruj czystą, suchą ściereczką z mikrofibry. Do impregnacji skóry możesz użyć też wazeliny, szczególnie jeśli chcesz przywrócić jej blask i miękkość. Nałóż wazelinę na ściereczkę i delikatnie wmasuj w skórę. Pozostaw na kilka godzin, a następnie wypoleruj nadmiar wazeliny suchą ściereczką.