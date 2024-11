Modna choinka 2024: klasyczne kolory

Klasyczne kolory bożonarodzeniowe, które kojarzą się z ozdobami choinkowymi to czerwień i złoto. W tym roku nadal są modne. Choinka bożonarodzeniowa w tym roku mieni się różnymi odcieniami czerwieni. Obok intensywnych pojawiają się również te bardziej przygaszone np. królujący w tym sezonie burgund. Choinka w czerwieni to klasyk, dlatego wielu co roku stawia właśnie na taki styl. Aby nieco odświeżyć ją w tym roku, postaw na czerwień totalną. Wybierz różne odcienie, faktury i kształty ozdób choinkowych, a uzyskasz modny i wyrafinowany efekt.

Reklama

Modna choinka 2024: trendy na eko i boho

Wciąż modny jest styl eko i boho. Uwielbiają go osoby, które cenią sobie naturalne ozdoby choinkowe. Często wybierają naturalne drzewko bożonarodzeniowe, które ozdabiają równie naturalnymi dekoracjami. Preferowane są suszone plasterki pomarańczy, laski cynamonu, szyszki i inne przygotowane własnoręcznie ozdoby choinkowe. Nie tylko pięknie wyglądają, ale również roztaczają w domu świąteczny aromat.

Modna choinka 2024: glamour i awangarda

Choinka w stylu glamour zachwyca błyskiem i bogactwem wzorów. Najmodniejsze kolory to złoto, srebro i miedź - wersji mono lub przeplatane ze sobą. Modne są również... czarne bombki choinkowe. W połączeniu z odrobiną błysku dobrze komponują się z wnętrzem w stylu loftowym. Pokochają je również wielbiciele awangardowych ozdób choinkowych.

Modna choinka 2024: kryształy w klimacie old money

Choinka w stylu old money zachwyca wyrafinowaną elegancją, subtelnością i wdziękiem. Jest oszczędnie ozdobiona, lecz każda dekoracja jest nie tylko najwyższej jakości, ale też jest starannie dobrana zarówno do wnętrza, jak i do innych ozdób. Wiszą na niej kryształowe i szklane bombki choinkowe, przypominające sople lodu lub płatki śniegu. Takie ozdoby delikatnie połyskują w światełkach.

Modna choinka 2024: rodzinna w stylu PRL-u

Dla tych, którzy zmieniające się co roku trendy bożonarodzeniowe mają za nic, mamy dobrą wiadomość. Do łask wracają wielokolorowe, pstrokate choinki, na które każdy domownik ma prawo powiesić to, co chce. Na topie są choinki w stylu PRL-u, na których widać tradycyjne ozdoby choinkowe sprzed kilku dekad, bombki z lat 80. i 90., które może nie przystają do współczesnych trendów wnętrzarskich, za to niosą ze sobą wiele wspomnień. Pora udać do piwnicy i przynieść najstarsze ozdoby choinkowe w stylu vintage. To czas, by znów zawisły na rodzinnej choince.

g