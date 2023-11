Kwiaty doniczkowe to dobry sposób na wprowadzenie radosnej, świątecznej atmosfery. Przy odpowiedniej pielęgnacji zostaną z nami dłużej niż tylko do świąt. I mogą zostać stałą ozdobą parapetu, a nie tylko bożonarodzeniowym akcentem. Większość kwiatów nie lubi przeciągów ani stawiania przy źródłach ciepła jak kaloryfer, kominek czy kuchenka. Preferuje temperaturę powietrza 10-15 stopni Celsjusza. Niektóre tolerują i wyższe temperatury jak 15-21 stopni C. Należą do nich wspomniana gwiazda betlejemska i szlumbergera (nazywana grudnikiem). Zobacz, jak pielęgnować te i inne rośliny jak fiołek alpejski, amarylis czy cyklamen, wykorzystywane w świątecznych aranżacjach.

Reklama

Gwiazda Betlejemska (poinsecja)

Występuje w odmianach o liściach czerwonych, białych, różowych i złotawych. Najlepiej rozwija się w dość wysokiej temperaturze, między 15 a 20 st. C. Źle znosi wahania temperatur, zwłaszcza spadki. Dlatego unikajmy kupowania jej ze straganów stojących na wolnym powietrzu, bo "padnie" po przyniesieniu do domu. Na czas transportu warto trzymać ją pod kurtką. Lubi jasne miejsce, ale bez promieni słonecznych i wilgotne podłoże. Ostatnio modna odmiana to poinsecja na pniu.

Reklama

Reklama

Fiołek afrykański (saintpaulia)

Lubi jasne miejsca, ale z dala od źródeł ciepła. Jest to roślina podatna na ataki szarej pleśni, dlatego należy regularnie usuwać zwiędłe liście. Usuwanie przekwitłych kwiatów zapewni dłuższe kwitnienie rośliny. Podlewaj umiarkowanie. Po przekwitnięciu zacznij podlewać roślinę nawozem uniwersalnym, aż zaczną żółknąć liście, wtedy przerwij nawożenie. Wznów latem.

Amarylis

Lubi jasne stanowisko, z daleka od źródeł ciepła i regularne podlewanie. Kwitnie nawet przez kilka tygodni. Kiedy przekwitnie, pąki usuń i pozwól łodydze samej uschnąć. Możesz wykopać cebulę i zasadzić ją ponownie wiosną. Kwiat wyrasta po ok. 8 tygodniach więc teraz kup kwiat z pąkiem, bo pozostało za mało czasu do świąt, by wyhodować go z cebuli.

Grudnik (szlumbergera)

Nazywany jest Bożonarodzeniowym Kaktusem. Wymaga jasnego stanowiska, jednak z dala od słońca czy źródeł ciepła. Nie lubi przelewania. Gdy ma zbyt wilgotno, pączki opadają. Mimo że należy do roślin kaktusowatych, lubi wilgoć w powietrzu, więc w podstawce powinna być cały czas woda, która będzie parowała. Po przekwitnięciu obficie go podlewaj przez miesiąc. Gdy zaczynie rosnąć, zasil go nawozem.

Kalanchoe (żyworódka)

Ten sukulent lubi chłodne stanowisko od 10 do 15 st. C, ale nasłonecznione. Jak większość gruboszowatych nie lubi częstego podlewania, ani zraszania. Na bieżąco usuwaj przekwitłe kwiatostany oraz chore liście. Gdy kwiaty przekwitną, utnij kwiatostan tuż nad najwyższą parą liści. By kalanchoe ponownie zakwitła, należy ją od października, codziennie przez 40 dni zaciemniać, np. zakładając na nią wiaderko.

Cyklamen

Cyklamen lubi dużo światła, ale nie lubi stać przy kaloryferach. Preferuje temperaturę 15-18 st.C. Podczas kwitnienia podlewaj dwa razy w tygodniu na podstawkę. Usuwaj przekwitłe kwiaty i zwiędłe liście, obcinając je u nasady. Cyklamen kwitnie od października do marca. Po przekwitnięciu przestaw go do chłodniejszego pomieszczenia. W maju przesadź do nowej doniczki z kwaśną ziemią. To zapewni jego rozrost.