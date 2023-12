Początkowo drzewko dekorowano jabłkami, pierniczkami i orzechami. Z czasem dodawano ozdoby z papieru. W XVII w. zaczęto na choince palić świeczki, które później zastąpiono lampkami. W XVIII w. zwyczaj dekorowania drzewka został uznany przez kościół katolicki za symbol religijny Bożego Narodzenia i na dobre zagościł w Polsce. Każdej ozdobie też przypisano jakieś religijne znaczenie.

Co oznaczają ozdoby choinkowe?

Początkowo Kościół katolicki był przeciwny ubieraniu choinek, bo zwyczaj wziął się z wierzeń pogańskich. Jednak z czasem, zaadaptował go. Większości popularnych ozdób choinkowych przypisano znaczenie.

Zieleń drzewka stała się symbolem narodzin

Łańcuch - rodzinnych więzi

Światełka - nadziei i zbawienia przez Chrystusa

Jabłka - grzechu pierworodnego, a zarazem zdrowia

Orzechy - dobrobytu

Ptaszki - szczęścia

Jajka - nowego życia

Dzwoneczki - dobrej nowiny

Aniołki - duchów opiekuńczych i zwiastowania

Słodycze - darów Trzech Króli

Szpic to gwiazda, która zaprowadziła Trzech Króli do żłobka

W XIX w. na choinkach pojawiły się pierwsze szklane bombki. Uznano, że ich kolistość to symbol wiecznej natury Boga i odrodzenia się w życiu wiecznym.

Dziś większość z nas zwraca uwagę głównie na walory dekoracyjne ozdób niż na ich symbolikę. Przyozdabiamy drzewko kolorowymi kokardami, gdzie pierwotnie ozdabiano je kokardami tylko w kolorze czerwonym, który miał chronić przed złym urokiem. Od kilku lat popularnością cieszy się ubieranie choinki w 1 lub maksymalnie 2 kolory. Rezygnujemy z wielu różnorakich ozdób, wybierając np. tylko bombki i kokardy. Jest to przejaw dążenia do minimalizmu, który jako nurt odradza się w sztuce co kilkadziesiąt lat. Zobacz, jakie kolory są teraz na topie.

Ale wkoło jest… różowo!

Kolorem roku Pantone 2023 był okrzyknięty fioletowo-różowy odcień Viva Magenta. Różowy trend panował w stylizacjach przez cały 2023 rok. Do wakacji były to mocniejsze odcienie różu i fioletu, przypominające wybrany kolor roku. A po lipcowej premierze filmu Barbie, który odniósł olbrzymi sukces, hitem stały się także cukierkowe i pudrowe odcienie różowego. Zwieńczeniem tych trendów kolorystycznych jest wybranie różu jako barwy przewodniej na choince. Modne jest łączenie różowego z fioletem. Bombki i inne ozdoby np. kokardy mogą być w kilku tonacjach różowego i fioletowego lub tylko jednego z tych kolorów. Czasami dodawany jest srebrny, szary albo lawendowy. Kolor różowy symbolizuje miłość, przywiązanie i życzliwość, a fiolet - duchowość.

Modne jest także połączenie koloru różowego z bordo. Jednak, o ile do fioletu pasowały zarówno żywsze, jak i spokojniejsze odcienie różu, o tyle do bordo wybieramy albo zgaszony, albo cukierkowy różowy. Kolor bordowy kojarzony jest z elegancją i luksusem. Zamiast kokard modne jest upinanie kwiatów np. róż czy gwiazd betlejemskich.

Nieśmiertelny czerwony

Kolor czerwony nieodmiennie kojarzy się nam ze świętami. W drugiej kolejności jest to najczęściej złoty. Nic więc dziwnego, że to dość tradycyjne połączenie, do którego wracamy w tym roku. Kolor czerwony symbolizuje miłość, złoto zaś - rajską światłość. Jednak w tym roku jeszcze bardziej modne jest połączenie czerwonego z niebieskim. Jest to nieoczywiste i mocno kontrastowe połączenie, które można spróbować stonować, dodając ozdoby w kolorze białym, srebrnym czy starego złota. Niebieski to symbol nieba, zaś biel i srebro - czystości.