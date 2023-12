Szlumbergera, nazywana grudnikiem lub świątecznym kaktusem, pochodzi z lasów tropikalnych Brazylii. Ta roślina jest unikalna wśród kaktusów, ponieważ nie posiada cierni i preferuje wilgotniejsze środowisko niż typowe dla kaktusów pustynnych. Charakterystyczne dla szlumbergery są jej płaskie, segmentowane liście, które tworzą łańcuchy. Liście te, choć wyglądają delikatnie, są dość mięsiste i zielone. Kwiaty szlumbergery są jej główną atrakcją – wyróżniają się one żywymi kolorami, takimi jak różowy, czerwony, fioletowy, biały lub żółty, i często pojawiają się na końcach segmentów w okresie zimowym, stąd jej nazwa "świąteczny kaktus".

Szlumbergera jest idealna dla tych, którzy chcą dodać trochę zieleni do swojego domu bez konieczności poświęcania dużo czasu na jej pielęgnację. Warto jednak pamiętać, że pomimo swojej odporności, szlumbergera jest wrażliwa na niektóre warunki hodowlane, co może prowadzić do problemów takich jak utrata liści i kwiatów.

Jakie są przyczyny utraty liści?

By szlumbergera była zdrowa i nie traciła liści, ważne są: właściwe nawadnianie, warunki świetlne, temperatura, nawodnienie i pielęgnacja po kwitnieniu.

Nawadnianie grudnika

Zarówno nadmiar, jak i niedobór wody mogą powodować problemy. Szlumbergera lubi umiarkowane nawadnianie – nadmiar wody może prowadzić do gnicia korzeni i w konsekwencji do opadania liści, podczas gdy zbyt mała ilość wody sprawia, że roślina wysycha i też traci liście. Wymaga umiarkowanego podlewania. Ziemia powinna lekko przeschnąć między podlewaniami.

Wilgotność powietrza

Jako roślina pochodząca z wilgotnych lasów tropikalnych, szlumbergera lubi wysoką wilgotność powietrza. Jeśli będzie za sucho, zwłaszcza zimą w ogrzewanym pomieszczeniu, zacznie gubić liście. By zapewnić odpowiednią wilgotność tej roślinie, można ją regularne zraszać lub umieścić ją na podstawce z wilgotnym żwirem.

Światło i temperatura

Grudnik preferuje jasne, ale pośrednie światło. Zbyt intensywne światło, zwłaszcza bezpośrednie słońce, może spowodować oparzenia liści i ich opadanie, podczas gdy zbyt mała ilość światła osłabia roślinę i zmniejsza kwitnienie. Idealne miejsce to blisko okna zorientowanego na wschód lub zachód, gdzie roślina otrzyma wystarczająco dużo światła bez ryzyka oparzeń słonecznych.

Ta roślina nie lubi gwałtownych zmian temperatury, przegrzania czy przeciągów. Zimne podmuchy mogą powodować żółknięcie i opadanie liści, podobnie jak zbyt wysoka temperatura. Ta roślina preferuje umiarkowane temperatury, najlepiej w zakresie 18-25°C w ciągu dnia i nieco chłodniejsze w nocy.

Nawożenie

Zarówno nadmiar, jak i niedobór składników odżywczych mogą szkodzić roślinie. Nadmierne nawożenie może "spalić" korzenie, co prowadzi do utraty liści, natomiast brak odpowiednich składników odżywczych osłabia roślinę i zmniejsza jej zdolność do kwitnienia. Podczas okresu wzrostu i kwitnienia, co zwykle przypada na zimę, wiosnę i lato, szlumbergerę należy nawozić raz na miesiąc rozcieńczonym nawozem do kaktusów. Jesienią, kiedy roślina przechodzi w stan spoczynku, zaprzestań nawożenia. Wznów je, gdy szlumbergera zawiąże pączki kwiatowe.

Szkodniki i inne patogeny

Grzybica, wirusy oraz szkodniki takie jak mszyce czy wełnowce mogą poważnie zaszkodzić szlumbergerze, powodując żółknięcie liści, ich opadanie oraz utratę kwiatów. Warto regularnie, co najmniej raz w miesiącu, z bliska obejrzeć liście grudnika.

Ważna jest opieka po okresie kwitnienia

Szlumbergera wymaga specjalnej pielęgnacji po okresie kwitnienia. Nieodpowiednie przycinanie lub brak odpoczynku może wpłynąć na gubienie liści. Po zakończeniu kwitnienia, przycięcie szczytów segmentów może wspomóc gęstszy wzrost i obfitsze kwitnienie w przyszłym sezonie.

Co zrobić, gdy szlumbergera traci liście?

Sprawdź, czy ziemia w doniczce nie jest ani za mokra, ani za sucha. Jeśli ziemia jest przemoczona, zmniejsz częstotliwość podlewania i upewnij się, że doniczka ma dobry drenaż. W przypadku przesuszenia zwiększ częstotliwość podlewania, ale unikaj zalania rośliny.

Jeśli roślina jest wystawiona na zbyt intensywne światło, przesuń ją do miejsca z rozproszonym światłem. Jeśli jest w zbyt ciemnym miejscu, przenieś ją w miejsce bardziej nasłonecznione.

Upewnij się, że roślina nie jest wystawiona na gwałtowne zmiany temperatury. Unikaj umieszczania jej w pobliżu źródeł ciepła lub w miejscach, gdzie może występować przeciąg.

Jeśli powietrze jest zbyt suche, częściej zraszaj roślinę lub użyj nawilżacza powietrza, aby zwiększyć wilgotność wokół niej.

Jeśli roślina nie otrzymała nawozu od dłuższego czasu (dłużej niż miesiąc), zastosuj rozcieńczony nawóz dla kaktusów.

Usuń uszkodzone lub chore części rośliny, aby zachęcić roślinę do wzrostu nowych pędów.

Jeśli zauważysz oznaki obecności szkodników lub chorób, takich jak mszyce czy pleśń, zastosuj odpowiednie środki ochrony roślin. Możesz użyć łagodnych środków insektycydnych lub fungicydów.

Po wprowadzeniu zmian w pielęgnacji daj roślinie czas na regenerację. Regularnie obserwuj jej stan, aby upewnić się, że zmiany przynoszą pozytywne efekty.