Anturium, znane również jako "kwiat flaminga" lub "roślina woskowa", to zachwycająca roślina, która doda egzotycznego akcentu do każdego wnętrza. Ma błyszczące, zielone liście i charakterystyczne, czerwone kwiatostany z żółtymi pręcikami. Jest stosunkowo łatwa w pielęgnacji, ale trzeba wiedzieć, co lubi. Ta tropikalna piękność pochodzi z wilgotnych, cienistych lasów Ameryki Środkowej i Południowej, dlatego ma specyficzne wymagania. Zobacz, jakie.

Jakie warunki są najlepsze dla anturium?

Kwiat flaminga lubi dosyć jasne, ale rozproszone światło. Anturium lubi ciepłe, tropikalne warunki i jest wrażliwe na zmiany temperatury. Najlepiej rośnie w temperaturze od 20°C do 30°C. Rozwój pobudza nocny spadek temperatury, ale nadal powinna mieścić się w zakresie 16°C do 20°C. Lekkie obniżenie temperatury nocnej pomaga w indukowaniu kwitnienia. Anturium nie toleruje zimna. Temperatury poniżej 10°C prowadzą do uszkodzenia liści lub korzeni. Dlatego zimą warto od strony okna, na wysokości doniczki, położyć zwinięty kocyk. W ten sposób odizolujemy roślinę od zimnej szyby. Należy unikać umieszczania anturium w miejscach z przeciągami lub zmianami temperatury, czyli blisko drzwi czy klimatyzatorów.

Czy anturium lubi wilgotną glebę?

Anturium lubi glebę o dobrej przepuszczalności. Roślina ta nie lubi zastoju wody w korzeniach, co może prowadzić do ich gnicia. Dlatego gleba powinna łatwo odprowadzać nadmiar wody. Takie właściwości ma gleba bogata w materię organiczną. Może być to mieszanka do roślin doniczkowych z dodatkiem torfu, kompostu, kory sosnowej lub perlitu. Te "dodatki" zwiększą strukturę i przepuszczalność gleby. Nada się także gleba przeznaczona dla orchidei, która jest lekka i zapewnia dobrą cyrkulację powietrza wokół korzeni. Jednak najlepiej wymieszać ją z ziemią uniwersalną do kwiatów doniczkowych, bo ziemia do orchidei nie utrzymuje wilgoci, a anturium lubi lekko wilgotną glebę. Ziemię wymieszaj w stosunku 1 część ziemi uniwersalnej i 2 części gleby do storczyków. Dla anturium kluczowe jest utrzymanie umiarkowanej wilgotności gleby, co oznacza, że powinna być stale lekko wilgotna, ale nie mokra czy błotnista.

Preferuje umiarkowanie wilgotną glebę, ale nie toleruje nadmiernego przemoczenia. Zazwyczaj należy podlewać anturium raz w tygodniu, ale to może się różnić w zależności od warunków w pomieszczeniu. W cieplejszych, jaśniejszych miejscach roślina może wymagać częstszego podlewania, podczas gdy w chłodniejszych, mniej nasłonecznionych obszarach - rzadszego. Zazwyczaj zimą podlewamy ją rzadziej, choć dużo zależy od temperatury w pomieszczeniu. Przed podlaniem warto sprawdzić wilgotność gleby. Możesz to zrobić, wkładając palec w ziemię do głębokości około 2-3 cm. Jeśli górna warstwa gleby jest sucha, to czas na podlewanie.

Jak podlewać anturium zimą?

Podczas podlewania upewnij się, że woda dokładnie przesiąka przez glebę, ale unikaj jej zastoju w podstawce. Zbyt dużo wody może prowadzić do gnicia korzeni. Najlepiej podlewać aż do momentu, gdy woda zacznie wypływać z otworów drenażowych na dnie doniczki, a następnie odczekać chwilę i usunąć nadmiar wody z podstawki. Anturium woli miękką wodę o pokojowej temperaturze. Woda z kranu powinna zostać odstawiona na 24 godziny przed użyciem, aby pozwolić na odparowanie chloru i innych substancji chemicznych. W okresie zimowym, kiedy anturium rośnie wolniej, zwykle wymaga rzadszego podlewania. Obserwuj roślinę i dostosowuj podlewanie do zmieniających się warunków.

Czy anturium lubi spryskiwanie kwiatów i liści?

Anturium dobrze rośnie w wilgotnym środowisku. Oprócz wilgotności gleby, anturium lubi też wysoką wilgotność powietrza. Jeśli powietrze w pomieszczeniu jest suche, szczególnie w miesiącach zimowych lub w klimatyzowanych pomieszczeniach, możesz zwiększyć wilgotność wokół rośliny przez umieszczenie jej na tacy z mokrymi żwirkiem lub częste zraszanie. Pomoże także ustawienie nawilżacza powietrza. Pamiętaj też, żeby regularnie wycierać liście wilgotną szmatką. Usuniesz w ten sposób kurz i brud, które przeszkadzają w fotosyntezie i mogą przyczyniać do powstania grzybicy. Nabłyszczysz też w ten sposób liście i anturium będzie pięknie się prezentować.