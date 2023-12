Anturium, znane również jako "roślina flaminga", to egzotyczny klejnot pochodzący z tropikalnych lasów deszczowych Ameryki Południowej i Środkowej. Jego wyjątkowe, błyszczące liście i jaskrawe kwiaty przyciągają wzrok, czyniąc go popularną rośliną ozdobną. Ostatnio modne jest dekorowanie anturium domów na święta czy wręczanie ich, zamiast gwiazd betlejemskich, jako drobne upominki świąteczne. Aby jednak cieszyć się pełnią jego piękna, ważne jest zrozumienie specyficznych wymagań glebowych i nawozowych anturium.

W jakiej ziemi anturium rośnie najlepiej?

Anturium preferuje lekką, przepuszczalną glebę bogatą w organiczne składniki, która naśladuje jego naturalne środowisko w leśnym podszycie. Gleba musi zapewniać odpowiednią wilgotność, ale też dobrze odprowadzać nadmiar wody, aby uniknąć gnicia korzeni. Roślina ta lubi wilgoć, ale jej korzenie nie tolerują stałego zalewania. Zaleca się regularne podlewanie, ale dopiero po przeschnięciu wierzchniej warstwy gleby.

Idealna mieszanka gleby dla anturium powinna zawierać elementy, które zapewniają dobrą aerację i drenaż, a jednocześnie utrzymują odpowiednią wilgotność. Są nimi torf, kora sosnowa lub orkisz, perlit lub piasek oraz kompost, lub humus. Mieszankę sporządzamy po 1 części z każdego z wymienionych składników.

Jak sprawdzić, czy ziemia dla anturium jest dobra?

Anturium najlepiej rośnie w lekko kwaśnej do neutralnej glebie, z poziomem pH w zakresie od około 5,5 do 6,5. Takie warunki pH są idealne dla większości odmian anturium i pomagają w optymalnym przyswajaniu składników odżywczych przez roślinę. Regularne testowanie pH gleby i dostosowywanie jej składu, jeśli jest to konieczne, pomaga zapewnić optymalne warunki dla wzrostu anturium.

Ph gleby można sprawdzić gotowymi testami. Taki zestaw do testowania pH gleby kupisz w sklepie ogrodniczym (cena od 13 zł). Zestawy te zazwyczaj zawierają wskaźniki chemiczne i paski testowe, które zmieniają kolor w zależności od kwasowości gleby.

W zależności od tego, jakie otrzymamy pH, możemy zakwasić glebę lub ją odkwasić. Kwasowość zwiększymy, dodając siarczan amonu. Pomóc może też dodanie torfu lub rozrzucenie na powierzchni gleby igieł sosnowych. Zmniejszymy kwasowość,dodając wapno ogrodnicze (np. palone, gaszone czy granulowane) lub posypując ziemię popiołem drzewnym.

Zmiany pH gleby powinny być wprowadzane stopniowo. Nagłe zmiany mogą zaszkodzić anturium. Regularnie sprawdzaj pH gleby, aby upewnić się, że zmiany przynoszą oczekiwane efekty.

Jaki nawóz stosować?

Do nawożenia anturium najlepiej stosować nawóz wieloskładnikowy, który jest zbilansowany i dostosowany do potrzeb tej rośliny. Sprawdzi się nawóz wieloskładnikowy. Wybierz taki nawóz, który zawiera równowagę wszystkich trzech głównych składników odżywczych, czyli azotu (N), fosforu (P), i potasu (K). Najlepsze proporcje dla anturium to 20-20-20 lub 10-10-10.

Możesz też wybrać nawóz wolno uwalniający. Są to granulki lub kule, które stopniowo uwalniają składniki odżywcze do gleby. Są one wygodne w użyciu i minimalizują ryzyko przesadzenia z nawozem.

Anturium dobrze reaguje też na nawóz organiczny tj. kompost. Jeśli nie masz naturalnego kompostu, w sklepach ogrodniczych znajdziesz specjalne mieszanki nawozów organicznych.

Najłatwiej aplikować, na już podlaną ziemię, nawóz płynny. Płynne nawozy są łatwe w stosowaniu i szybko działają. Pamiętaj tylko o odpowiednim ich rozcieńczeniu. Instrukcję znajdziesz na opakowaniu. Każdy może wymagać dodania innej ilości wody.

Nawożenie anturium najlepiej przeprowadzać co 4-6 tygodni w okresie wzrostu, czyli wiosną i latem. Zimą roślina przechodzi w stan spoczynku, więc można nie nawozić jej wcale albo co 8 tygodni. Regularnie sprawdzaj roślinę pod kątem oznak nadmiaru nawozu, takich jak żółknięcie liści czy spowolniony wzrost.

Kiedy nawozić anturium zimą?

Anturium nie wymaga intensywnego nawożenia w okresie zimowym. W zimie rośliny te wchodzą w fazę spoczynku, co oznacza, że ich wzrost spowalnia, a potrzeby odżywcze się zmniejszają. Jeśli jednak anturium nadal aktywnie rośnie w zimie, co może się zdarzyć w ciepłym i dobrze oświetlonym pomieszczeniu, anturium będzie wymagać lekkiego nawożenia także zimą. Obserwuj roślinę i dostosuj nawożenie do jej wyglądu i tempa wzrostu. Regularne nawożenie wznów na wiosnę, gdy roślina zaczyna aktywniej rosnąć. Nadmierne nawożenie, zwłaszcza w okresie spoczynku, może być szkodliwe dla rośliny. Może prowadzić do problemów z korzeniami i ogólnego osłabienia rośliny dlatego obserwowanie, jak roślina reaguje na nawóz, jest takie ważne.