Gwiazda betlejemska, znana naukowo jako Euphorbia pulcherrima, jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych roślin świątecznych na całym świecie. Jej charakterystyczne czerwone, różowe, żółte lub białe liście, nazywane brakteami, przypominają gwiazdę i są symbolem Bożego Narodzenia. Jednak gwiazda betlejemska to nie tylko roślina świąteczna. Z właściwą pielęgnacją może stać się trwałym i efektownym elementem dekoracyjnym domu przez cały rok. Pochodząca z Meksyku gwiazda betlejemska jest rośliną tropikalną, która wymaga specjalnego traktowania. Dlatego niestety, mimo naszej opieki, zdarza się, że roślina gubi barwne liście. Czasami dzieje się to w kilka dni po przyniesieniu jej za sklepu, a czasami po 2-3 tygodniach. Przyczyną może być złe miejsce, w którym stoi, niewłaściwe podlewanie i temperatura. Podpowiadamy, jakie są idealne warunki dla rozwoju poinsecji.

Dlaczego poinsecja gubi liście po przyniesieniu ze sklepu?

Poinsecje są bardzo wrażliwe na nagłe zmiany warunków, takie jak różnice w temperaturze, wilgotności, oświetleniu czy przeciągach. Przejście z kontrolowanego środowiska w szklarni sklepu do domu może być dla nich szokiem. Sam transport rośliny z miejsca zakupu do domu może wpływać na jej zdrowie. Rośliny często są przewożone w nieidealnych warunkach, co może powodować stres i w konsekwencji opadanie liści. W sklepach poinsecje mogą być podlewane niewłaściwie - zarówno niedobór, jak i nadmiar wody może prowadzić do opadania liści. Ważne jest, aby po zakupie ustalić odpowiedni rytm nawadniania. Rośliny te są wrażliwe na niskie temperatury i przeciągi. Przenoszenie ich z ciepłego sklepu do zimnego środowiska zewnętrznego, nawet na krótki czas, może wywołać szok termiczny.

Jak prawidłowo przenieść poinsecję ze sklepu do domu?

Przeniesienie poinsecji (gwiazdy betlejemskiej) ze sklepu do domu wymaga pewnych środków ostrożności, aby zapobiec stresowi rośliny i utrzymać ją w dobrym stanie. Przede wszystkim kupuj ją w dzień, kiedy temperatura jest stosunkowo łagodna, unikając ekstremalnych warunków, takich jak mroźne lub bardzo gorące dni.

Jeśli na zewnątrz jest chłodno, upewnij się, że poinsecja jest dobrze osłonięta na czas transportu. Wiele sklepów oferuje specjalne osłony lub torby, które pomagają chronić roślinę przed zimnem. Jeśli nie masz takiej torby, możesz też włożyć ją do kartonu, wyścielonego małym kocykiem, i zamknąć od góry. Podczas transportu unikaj wystawiania rośliny na przeciągi i wstrząsy. Staraj się jechać ostrożnie, aby unikać gwałtownych ruchów, które mogą uszkodzić roślinę. Staraj się przetransportować roślinę do domu jak najszybciej, aby ograniczyć czas, w którym jest wystawiona na zmienne warunki środowiskowe.

Aklimatyzacja w domu

Po przyniesieniu gwiazdy betlejemskiej do domu pozwól jej zaaklimatyzować się w nowym środowisku. Nie wyjmuj jej z torby czy kartonu od razu, bo przeżyje szok termiczny. Otwórz torbę czy karton i zostaw w ten sposób kwiatek na 3-4 godziny.

Następnie ustaw poinsecję w miejscu z jasnym, ale rozproszonym światłem. Unikaj bezpośredniego światła słonecznego, które może spalić liście. Przez pierwsze kilka dni, pozwól roślinie przyzwyczaić się do naturalnego oświetlenia w domu. Nie podlewaj jej, nie nawoź ani nie ruszaj z miejsca. Przenoszenie w inne miejsce osłabi roślinę. Dlatego dobrze zastanów się nad wyborem miejsca, gdzie będzie stała gwiazda betlejemska.

Gdzie postawić gwiazdę betlejemską?

Umieść roślinę w miejscu, gdzie nie będzie narażona na przeciągi, zarówno zimne, jak i gorące. Przeciągi mogą szybko prowadzić do opadania liści. Gwiazdy betlejemskie preferują temperaturę w przedziale od 18 do 22 stopni Celsjusza. Unikaj skrajnych temperatur i gwałtownych zmian temperatury, które mogą stresować roślinę. Trzymaj roślinę z dala od bezpośrednich źródeł ciepła, takich jak grzejniki czy kominki. Zbyt ciepłe warunki mogą przyspieszyć jej starzenie się i prowadzić do szybszego opadania liści. Kuchenny parapet to także złe miejsce dla poinsecji. Nie wolno też w jej pobliżu np. zapalać świeczek czy wytwarzających ciepło lampek.

Jak często podlewać?

Podlewanie jest niezbędne, ale nadmierne może prowadzić do gubienia liści. Roślina powinna być podlewana regularnie, ale dopiero wtedy, gdy wierzchnia warstwa ziemi zacznie wysychać. Unikaj zalewania, co może prowadzić do gnicia korzeni. Jako rośliny tropikalne, gwiazdy betlejemskie wolą wyższą wilgotność. Jeśli powietrze w domu jest suche, ustaw w pobliżu nawilżacz powietrza lub postawi roślinę na podstawce ze żwirkiem wypełnionym wodą. Gwiazda betlejemska dobrze reaguje też na spryskiwanie liści pod warunkiem, że w domu jest sucho. I nie masz włączonego nawilżacza. Spryskiwanie liści może zwiększać ryzyko rozwoju chorób grzybiczych, szczególnie jeśli roślina nie ma możliwości szybkiego wyschnięcia. Poinsecje są podatne na takie problemy, szczególnie w chłodniejszych okresach dlatego użycie nawilżacza czy ustawienie na kamykach jest bezpieczniejszym wyborem.