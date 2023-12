Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowy czas w roku. By podkreślić jego niezwykłą atmosferę ubieramy choinkę, przygotowujemy świąteczne potrawy, organizujemy spotkania z najbliższymi i składamy sobie życzenia. Ze świętami wiąże się również wiele przesądów i czy w nie wierzymy, czy też nie, są one częścią naszej kultury. Wiele tradycji wigilijnych w niektórych domach praktykowanych jest do dziś, inne z kolei traktowane są z przymrużeniem oka. Poznaj je wszystkie.