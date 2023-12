Życzenia świąteczne 2023

Niebawem święta BożegoNarodzenia. Jak co roku jedną z tradycji świąt jest składanie życzeń. Składamy je osobiście lub telefonicznie. Życzenia możemy również wysłać np.: smsem, co jest bardzo popularnym rozwiązaniem. Bez względu na to, w jakiej formie są złożone, życzenia świąteczne zawsze cieszą, gdyż są wyrazem pamięci i dobrych uczuć. To również miły dodatek do prezentów.

Tradycja składania życzeńbożonarodzeniowych w naszej kulturze jest obecna od wielu lat. Jej początki sięgają czasów, kiedy wierzono w sprawczą moc słowa a życzenia - czyli dobre słowo - uznawano jako dar mający sprawczą moc.

Piękne i tradycyjne życzenia świąteczne 2023. Gotowe propozycje

Tradycyjne, krótkie życzenia idealnie sprawdzą się np.: dla rodziny, znajomych, przyjaciół czy współpracowników. Proste i klasyczne są uniwersalnym rozwiązaniem, które każdemu przypadnie do gustu. To miły dodatek do prezentów, wyraz pamięci i dobrych uczuć.

Wielu z nas lubi samodzielnie układać życzenia świąteczne. Wkładamy w nie wtedy dużo serca i zapewniamy indywidualne akcenty. Część osób woli jednak powiedzieć czy wysłać bliskim gotowe życzenia. Czy to ze względu na wygodę, czy niepokój, że sami nie będą w stanie ułożyć wystarczająco pięknych życzeń. Dla tej drugiej grupy przygotowaliśmy paczkę propozycji z gotowymi życzeniami świątecznymi. Jednak także pierwsza grupa znajdzie coś dla siebie - w końcu odrobina inspiracji nie zaszkodzi.

***

Na Święta Bożego Narodzenia oraz na nadchodzący Nowy Rok dużo radości i dobroci od ludzi, szczęścia rodzinnego oraz niosącego pokój błogosławieństwa bożego życzy...

***

Piękna gwiazda Betlejemska oświetlała drogę. Niech i Tobie ją wskazuje, z serca wygna trwogę.

***

Nadziei - by nie opuszczała, radości - by rozweselała, miłości - by obrodziła, dobroci - by zawsze była

***

Serdecznych świąt otulonych śniegiem i ciepłem rodzinnym oraz wiele szczęścia w Nowym Roku

***

Serdeczne życzenia z okazji Bożego Narodzenia, dużo zdrowia, radości i pomyślności.

***

W te święta życzę Ci, aby każdy dzień był pełen magii i niezapomnianych chwil. Wesołych Świąt Bożego Narodzenia!

Zabawne życzenia bożonarodzeniowe. Gotowe wierszyki

Dla tych z dużym poczuciem humoru proponujemy śmieszne i zabawne życzenia na Boże Narodzenie. To dobre rozwiązanie, jeśli chcemy wysłać życzenia bardziej spersonalizowane, a osobę "obdarowaną" naszym dobrym słowem dobrze znamy. Idealnie sprawdzi się w przypadku przyjaciół, znajomych i wszystkich osób, które lubią otrzymywać zabawne życzenia.

***

Ciasta kilogramów, ze śniegu bałwanów. Teściowej radosnej, żony niezazdrosnej. Karpia bez ości, samych fajnych gości. Zdrowia i witalności, w święta samych radości.

***

Już Mikołaj grzeje sanie.

Czego pragniesz niech się stanie.

Każde z marzeń skrytych w głębi

Święty Dziadek może spełnić.

Pięknych i radosnych chwil życzy…

***

Wesołego Jajka! Oj, to nie ta bajka.

Przepraszam pomyłka - miała być choinka.