Dlaczego końcówki liści roślin doniczkowych usychają?

Przyczyną usychania końcówek liści kwiatów doniczkowych w sezonie grzewczym jest zbyt suche powietrze w pomieszczeniu. Najczęściej zasychają same końcówki liści, ale mogą zasychać także całe brzegi blaszek liściowych. W ogrzewanych pomieszczeniach wilgotność powietrza może spadać znacznie poniżej 50 proc., a optymalna wilgotność dla większości roślin doniczkowych wynosi ok. 50-80 proc. Warto też sprawdzić, czy oprócz usychania końcówek liści nie występują inne niepokojące objawy – np. wędrujące owady lub pleśń.

Jak zapobiegać usychaniu końcówek liści?

Pamiętaj o nawadnianiu i zraszaniu

W sezonie grzewczym, gdy powietrze wewnątrz domu staje się bardziej suche, rośliny mogą potrzebować częstszego nawadniania. Jednak zawsze należy pamiętać o tym, że nadmiar wody również może być szkodliwy dla roślin. Podstawki doniczek można napełnić wodą i poukładać na niej kamienie, by stworzyć wilgotny mikroklimat i sprawić, że korzenie nie będą gniły. Ważne jest, by monitorować wilgotność podłoża i dostarczać wodę zgodnie z potrzebami roślin.

Zraszaj rośliny

Codziennie można także zraszać rośliny doniczkowe, co spowoduje nawilżenie najbliższego otoczenia rośliny. Zraszaj rośliny ciepłą, odstaną wodą. Pamiętaj, by u roślin kwitnących zraszać tylko liście i nie stosować zraszania na liściach nagrzanych przez słońce oraz roślin pokrytych drobnymi włoskami.

Odsuń rośliny od grzejników

Rośliny doniczkowe powinniśmy odsunąć od grzejników, które przyspieszają proces usychania liści. Gdy roślina będzie znajdowała się z daleka od bezpośredniego źródła ciepła pozwoli to zminimalizować negatywny wpływ ogrzewania na liście.

Nawilżaj powietrze

Na grzejnikach można także zamontować ceramiczne pojemniki i wypełnić je wodą. Takie rozwiązanie pozwoli zwiększyć wilgotność powietrza w pomieszczeniu. Alternatywą dla tego sposobu jest umieszczenie na kaloryferach mokrych ręczników.

Wietrz pomieszczenie

Częste wietrzenie pomieszczenia przy temperaturach dodatnich na zewnątrz, pozwoli nawilżyć powietrze oraz obniży temperaturę w pomieszczeniu, co korzystnie wpłynie na kondycję roślin. Jeśli posiadamy rośliny wrażliwe na przeciągi to zrezygnujmy z tego sposobu.

Suche końcówki liści – co z nimi zrobić?

Nie powinniśmy obcinać suchych końcówek liści, ponieważ może to doprowadzić do dalszego usychania rośliny oraz do jej osłabienia. Kiedy wysuszona jest duża powierzchnia liścia, powinniśmy go usunąć wykonując cięcie najbliżej łodygi albo podłoża rośliny. Najlepiej użyć w tym celu czystego i ostrego noża.