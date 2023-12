Plaster opatrunkowy na śliskie buty

Nie będziemy ślizgać się na oblodzonym chodniku gdy przykleimy plastry opatrunkowe na podeszwie. Ważne jest, byśmy w tym celu zastosowali plastry tkaninowe, ponieważ te ze sztucznego tworzywa nie spełnią swojej funkcji. Plastry wystarczy przykleić w równoległych liniach albo w kształcie X. Jest to tani patent, ale niestety nie jest trwały. Podczas opadów śniegu i deszczu, plastry mogą się szybko odkleić. Ten sposób sprawdzi się jako doraźne rozwiązanie.

Śliskie buty? Zastosuj silikon!

Reklama

Silikon, który niekiedy zostaje nam w domu po remontach, może pomóc nam zapobiec poślizgnięciu się na chodniku. Przed zastosowaniem silikonu należy oczyścić podeszwę buta z zabrudzeń. Następnie z silikonu trzeba stworzyć antypoślizgowe wypustki. Wystarczy cieniutką stróżką silikonu narysować na podeszwie nieregularne szlaczki. Po wyschnięciu można wyjść na zewnątrz w takim obuwiu i nie obawiać się złamania nogi lub ręki.

Reklama

Reklama

Patent na śliskie buty z papierem ściernym i lakierem do włosów

Papier ścierny matuje podeszwę. Jednak przy pocieraniu podeszwy papierem ściernym należy uważać, by nie zniszczyć butów. Zeszlifowanie pomoże poprawić przyczepność butów. Po przetarciu papierem ściernym powinno się spryskać podeszwę lakierem do włosów. Niestety skuteczność lakieru jest krótkotrwała. Jeśli zależy nam na lepszym efekcie, w sklepach można zakupić specjalne spraye antypoślizgowe do obuwia.

Trik z przyklejonym piaskiem do podeszwy

Sprawdzoną metodą na uniknięcie poślizgnięcia się w zimową pogodę jest przyklejenie gruboziarnistego piasku do podeszwy. Jest to dość nietypowy, ale skuteczny sposób. Decydując się na ten patent, trzeba działać szybko, by piasek przykleił się, zanim wyschnie nałożona warstwa kleju. Dzięki tej metodzie podeszwa uzyska szorstką powierzchnię, chroniącą przed upadkiem na lodzie.

Metoda awaryjna. Rajstopy założone na buty

W zimową pogodę czasami ślizgawica na chodnikach robi się w kilka chwil. Dlatego, jeśli zaskoczy nas pogoda, możemy awaryjnie zastosować patent z rajstopami. Dzięki splecionym włóknom na rajstopach jest mniejsza szansa na to, że poślizgniemy się na chodniku, ale też na to, że śnieg będzie się nam przyklejał do butów. Rajstopy założone na buty mogą uchronić nas przed poślizgnięciem się.

Należy jednak pamiętać, że żaden powyższy patent nie będziesz tak skuteczny jak zakup odpowiednich butów z prążkowaną podeszwą lub dostosowanie butów do śliskiej powierzchni u szewca.