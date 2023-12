Żywopłot w ogrodzie

Żywopłot to ściana utworzona z żywych roślin, która może stać się zwartym, naturalnym ogrodzeniem posesji. Zadbany żywopłot nie tylko oddziela posesję od innych oraz zapewnia prywatność, ale także jest jej ozdobą. Żywopłot wyznacza miejsce naszej posesji. Zazwyczaj sadzimy go na granicy działki. Pełni również funkcję dekoracyjną oraz pozwala w ogrodzie stworzyć różne przestrzenie, które są oddzielone szpalerami roślin.

Wybór odpowiedniego żywopłotu

Reklama

Żywopłot powinien być dobrany przede wszystkim do wielkości naszego ogrodu. Jeżeli mamy sporą działkę i dużo przestrzeni, to wówczas nie mamy żadnego problemu z wyborem odpowiedniego żywopłotu. Możemy wybrać żywopłot liściasty lub iglasty. Zastanówmy się, jaką funkcję ma pełnić nasz żywopłot. Czy ma np.: wygłuszać dźwięki czy też nas zasłaniać? Ponadto zwróćmy uwagę, jakie fragmenty naszej posesji będzie zasłaniał żywopłot. I czy chcemy, aby przysłaniał on je również zimą. Dlatego, że w okresie jesienno-zimowym w naszym klimacie jest zdecydowanie mniej światła. A gęsty zimozielony żywopłot dodatkowo będzie ograniczał jego dopływ.

Reklama

Reklama

Czym jest żywopłot zimozielony?

Żywopłot zimozielony to rodzaj żywopłotu, który tworzy szczelną ścianę z roślin przez cały rok. W jego skład wchodzą nie tylko iglaki, które nie zrzucają igieł na zimę, ale również zimozielone krzewy liściaste. Taki żywopłot idealnie sprawdza się w przypadku, gdy chcemy skorzystać z jego funkcji zasłaniającej przez cały rok.

Najlepsze rośliny na żywopłot zimozielony

Na żywopłot idealnie sprawdzają się rośliny, które dość szybko rosną, są łatwe w pielęgnacji oraz mają zwarty pokrój. Jakie rośliny wybrać na żywopłot zimozielony? Przedstawiamy trzy propozycje.

Bukszpan wieczniezielony. Wiecznie zielona odmiana bukszpanu, z łacińskiego Buxus sempervirens, to dobry wybór na żywopłot. Ta odmiana ma dużo pędów, które są gęsto pokryte małymi błyszczącymi liśćmi o kształcie eliptycznym. Liście te nie opadają na zimę. Zatem żywopłot z bukszpanu będzie zielony przez cały rok. Bukszpan, który nie jest przycinany, może dorosnąć od 2 do nawet 10 m. Rośnie on jednak dość wolno, zatem wystarczy przecinać go 1-2 razy w roku.

Ostrokrzew. Jego odmiana: ostrokrzew Meservy (Ilex meserveae) to gatunek mrozoodporny, który bardzo dobrze sprawdza się jako żywopłot zimozielony. Roślina ma zielononiebieskie liście o około 5 cm długości. Ich cechą charakterystyczną są ostro zakończone ząbki. Owoce ostrokrzewu wyglądają jak jajowate czerwone kuleczki.

Ligustr pospolity (Ligustrum vulgare L.). Jest to popularna roślina, którą na pewno wielu z nas kojarzy z parków i ogrodów miejskich. Liście ligustra są ciemnozielone, błyszczące, eliptyczne i skórzaste. Wiosną pojawiają się małe kwiaty w kolorze kremowobiałym. Natomiast jesienią roślina ta wydaje owoce, które są czarne i błyszczące. Do niewątpliwych zalet ligustra jest duża odporność na zanieczyszczenia powietrza oraz niedobór wody.

Pielęgnacja żywopłotu zimozielonego

Oczywiście dokładne zasady pielęgnacji poszczególnych gatunków żywopłotu zależą od gatunku rośliny, który wybierzemy. Niemniej jednak ogólna pielęgnacja tego rodzaju żywopłotu jest dość prosta. Bowiem gatunki roślin zimozielonych zazwyczaj są łatwe w uprawie.

Ważne jest, aby regularnie podlewać rośliny oraz nawozić je na początku sezonu. Istotne jest także regularne przycinanie. Dzięki temu żywopłot będzie gęsty, o zwartym pokroju i ładnym kształcie. Pamiętajmy również o regularnym odchwaszczaniu gleby wokół żywopłotu.