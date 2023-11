Przedświąteczne porządki to zawsze wielkie wyzwanie. Nie tylko czyścimy to, co zwykle, dążymy do tego, by na Wigilię wręcz perfekcyjnie lśniło! Pucujemy nawet te zakamarki, które często normalnie "umykają" naszej uwadze. W rezultacie takich działań sprzątanie trwa długo i zazwyczaj jesteśmy po nim wykończone. Można to jednak łatwo zmienić. Podpowiadamy, jak to zrobić.