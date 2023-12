Czy pies powinien spać w łóżku z człowiekiem?

Dla wielu właścicieli psów spanie ze swoim pupilem w jednym łóżku to norma. Czy jednak rzeczywiście jest to dobre rozwiązanie? To tak naprawdę kwestia indywidualna, bowiem wszystko zależy od preferencji właściciela czworonoga. Są jednak sytuacje, w których pies nie powinien spać z człowiekiem w jednym łóżku.

Jakie psy nie powinny spać w łóżku ze swoim właścicielem?

Cytowana przez "Świat zwierząt" doktor Katy Alexander, pracująca dla brytyjskiego Blue Cross uważa, że są pewne rasy psów dla swojego bezpieczeństwa powinny spać na legowisku. Przede wszystkim dotyczy to bardzo małych psów, takich jak chihuahua. Zwierzęta te są znacznie mniejsze od ludzi, dlatego też w czasie snu możemy je nieumyślnie przygnieść.

Poza tym jak wspomina ekspertka, nie tylko szczenięta i bardzo małe psy, ale również starsze psy i psy z artretyzmem oraz innymi problemami związanymi z poruszaniem się nie powinny spać w jednym łóżku z człowiekiem. Bowiem mogą one mieć trudność ze znalezieniem dla siebie bezpiecznego wyjścia w sytuacji, gdy pod kołdrą lub kocem zrobi im się zbyt gorąco. Spanie z człowiekiem naraża niektóre psy na przypadkowe podduszenie czy przegrzanie.

Pies w jednym łóżku z człowiekiem? Przestrzegaj tych zasad

Jeśli jesteś zwolennikiem spania ze swoim pupilem w jednym łóżku, to warto, żebyś przestrzegał kilku podstawowych zasad. Jak podaje portal "Świat zwierząt", warto zwrócić uwagę na kilka aspektów.