Zasłony to ważne element aranżacji. Przed świętami zawsze trzeba je zdjąć, wyprać i wyprasować. Nie jest to wcale takie proste, bo zasłony to przecież ponad 6 m kw. materiału. Jak sobie to ułatwić?

Zasłony powinno się prać 3-4 razy w roku. Zwykle robimy to zawsze przed świętami. Istnieją sprytne triki, dzięki którym wypranie zasłon będzie łatwiejsze. Zrobisz to szybciej niż zwykle i mniej się zmęczysz! Najpierw odkurz zasłony Zanim zdejmiesz zasłony z karnisza, delikatnie je odkurz. Wybierz okrągłą lub podłużną szczotkę odkurzającą. Sprawdź na fragmencie tkaniny, która lepiej się sprawdza. Ułatw sobie upinanie Po zdjęciu zasłon pomaluj bezbarwnym lakierem miejsca, gdzie były przypięte żabkami. Po upraniu będzie ci je łatwiej upiąć. Namaczanie przed praniem Jeśli masz jasne zasłony i są pożółkłe, namocz je wcześniej w wodzie z dodatkiem proszku do pieczenia. Opakowanie proszku do pieczenia wymieszaj z 5 litrami wody. Włóż zasłony i mocz 20 minut. Następnie je upierz. Pranie Najbezpieczniej jest uprać zasłony ręcznie (zwłaszcza jedwabne), a potem je wypłukać w zimnej wodzie w pralce i odwirować (przy 400 obrotach/minutę).

Opakowanie proszku do pieczenia wymieszaj z 5 litrami wody. Włóż zasłony i mocz 20 minut. Następnie je upierz. Pranie Najbezpieczniej jest uprać zasłony ręcznie (zwłaszcza jedwabne), a potem je wypłukać w zimnej wodzie w pralce i odwirować (przy 400 obrotach/minutę).

Jeśli chcemy uprać je w pralce, pamiętaj, że zasłony (zaciemniające, lniane, welurowe, aksamitne) pierzemy w maksymalnie 30 st. C przy 600 obrotach/minutę. Zasłony poliestrowe możesz uprać w temperaturze zalecanej przez producenta.

Zasłony z kółkami pierz w torbie do prania, by nie uszkodzić bębna pralki.

Pierz dodając 2 łyżki proszku do prania lub ze specjalnym płynem do prania zasłon.

Jeśli masz suszarkę, nie używaj jej! Rozwieś je na sznurku, żeby odciekły. Niektóre zasłony można suszyć w suszarce bębnowej (informacje zwykle podane są na metce lub na stronie producenta), ale potem ciężko będzie je rozprasować. Ułatw sobie prasowanie Zasłony są tak ciężkie, że trzeba je porządnie odwirować z wody. Niestety, to sprawia, że zwykle są mocno pogniecione i ciężko je rozpracować. Na szczęście istnieje sprytna sztuczka, która sprawi, że się mniej pogniotą.

Rozpuść 1 łyżkę żelatyny w 2 szklankach wrzątku. Przestudź. Dodaj do ostatniego płukania.

Mokre zasłony przypnij spinaczami do sznurka. Rozwieś tak, by wisiały rozprostowane i odciekały. Wilgotne zawieś na karniszu i zastaw do wyschnięcia. Powinny mieć nieistotną ilość zagnieceń, a dodatkowo błyszczeć dzięki żelatynie.

Wilgotne zawieś na karniszu i zastaw do wyschnięcia. Powinny mieć nieistotną ilość zagnieceń, a dodatkowo błyszczeć dzięki żelatynie.

Jeśli zasłony mają zagniecenia, to zanim je rozwiesisz, przeprasuj żelazkiem. Połóż folię aluminiową na deskę do prasowania, a na to zasłonę. Dzięki temu uprasujesz ją z jednej strony. A druga "uprasuje się sama" dzięki temu, że folia aluminiowa się rozgrzeje.

a na to zasłonę. Dzięki temu uprasujesz ją z jednej strony. A druga "uprasuje się sama" dzięki temu, że folia aluminiowa się rozgrzeje. Jeśli masz parownicę, rozwieś zasłony na karniszu i je wyprasuj. By kurz nie osiadał Po rozwieszeniu spryskaj zasłony domowym płynem antystatycznym. To sprawi, że kurz nie będzie na nich aż tak bardzo osiadał i zachowają dłużej świeży wygląd.

Czyszczenie bez prania Jeśli masz parownicę do ubrań, zasłony możesz wyczyścić także bez zdejmowania ich i prania. Najpierw je odkurz, a następnie spryskaj samą wodą. Wilgotne odśwież parownicą. Para wyciągnie kurz i brud.

