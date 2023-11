Dlaczego myszy żyją blisko człowieka?

Myszy to gatunki synantropijne, a to oznacza, że żyją one blisko miejsc zamieszkania człowieka lub też związanych z jego działalnością takich jak np.: budynki gospodarcze z magazynowaną żywnością, a także spiżarnie, piwnice czy punkty zbiórki odpadów komunalnych. Gryzonie tez reguły trzymają się blisko człowieka, bez względu na klimat, w którym on żyje. A wszystko z dwóch powodów. Po pierwsze, obecność człowieka równa się dla nich ułatwiony dostęp do jedzenia. A to bardzo ważne, gdyż myszy lubią jeść i w celu zdobycia pokarmu mogą wychodzić ze swojego ukrycia nawet 20 razy na dobę! Zaś po drugie, człowiek zapewnia im schronienie – jego obecność może odstraszać niektóre zwierzęta. Dodatkowo samo przebywanie w budynku chroni je przed drapieżnikami i niekorzystnymi warunkami pogodowymi.

Jak rozpoznać, czy mamy myszy w domu?

Obecność myszy w domu jest łatwa do sprawdzenia, gdyż zostawiają one po sobie ślady takie jak np.: niewielkie ślady małych ząbków na jedzeniu (które w dodatku może być "rozpakowane" i już zepsute), mysie odchody, zanieczyszczenia pożywienia czy mysi zapach. Możemy usłyszeć także ich ruchy, zwłaszcza w nocy, gdy jest cicho. Bardzo niebezpieczne są przegryzione kable – może to wywołać zwarcie i pożar.

W jakich miejscach w domu znajdziemy myszy i jak dostają się do budynku?

Myszy zazwyczaj zakładają swoje nory w odległości maksymalnie 8 metrów od źródła pożywienia, aby mogły szybko do niego dotrzeć. Najbardziej aktywne są nocą - wówczas przemieszczają się między różnymi punktami z jedzeniem. Jeśli zatem zauważymy ślady na żywności, to warto poszukać ich nory w pobliżu tego miejsca. Bardzo prawdopodobne, że znajduje się ona bardzo blisko.

Myszy są małe i zwinne. Potrafią się prześlizgnąć przez niewielką szczelinę - wystarczy otwór wielkości 0,6 cm. Ponadto gryzonie te potrafią wspinać się po pionowych powierzchniach na wysokość do 2 m oraz skakać do wysokości około 25 cm. To wszystko sprawia, że myszy te wchodzą do domów nie tylko przez szczeliny znajdujące się blisko ziemi, ale mogą również wspiąć się po murze i wejść do budynku przez otwory w pobliżu dachu. Wymarzonymi miejscami do życia dla tych gryzoni są spiżarnie oraz budynki gospodarcze z magazynowaną żywnością lub zbożem.

Dlaczego myszy są niebezpieczne?

Celem myszy stają się produkty żywnościowe. Gryzonie napoczynają je, co powoduje ich szybsze psucie.

Myszy mogą także przenosić ponad 200 różnych rodzajów pasożytów i patogenów. Dodatkowo zanieczyszczają one powierzchnię i pożywienie swoimi odchodami, które wydalają od 40 do nawet 100 razy dziennie, a także zostawiają specyficzny zapach.

Sprawdzone sposoby na myszy w domu: ultradźwięki

Skuteczne odstraszacze na myszy wykorzystują ultradźwięki. Są to dźwięki niesłyszalne dla ludzkiego ucha, natomiast są słyszane przez myszy, a dźwięk ten jest dla nich bardzo nieprzyjemny. Najlepsze z odstraszaczy posiadają zautomatyzowane systemy zmiany sygnału ultradźwiękowego. To powoduje, że gryzonie nie mogę się przyzwyczaić do dźwięków generowanych przez urządzenie. Dźwięki o zmieniającej się częstotliwości działają drażniąco na ich układ nerwowy. W efekcie zwierzęta te będąomijać naszą nieruchomość szerokim łukiem.

Sprawdzone sposoby na myszy w domu: pułapki i żywołapki

Rozstawianie pułapek na gryzonie to sposób stosowany od dawna. Obecnie dostępna jest również alternatywa w postaci żywołapek – czyli pułapek, które zostawiają te gryzonie przy życiu. Zwabioną do żywołapki mysz można wypuścić na wolność - jednak warto to zrobić jak najdalej od zabudowań.

Sprawdzone sposoby na myszy w domu: trutki

Trutki na myszy to rozwiązanie ostateczne i bardzo skuteczne. Mają one postać np.: granulatu, zatrutego ziarna lub pasty. Stosując tego typu rozwiązanie, warto zaopatrzyć się w stacje deratyzacyjne – czyli odpowiednie pojemniki na trutkę. Stacje zabezpieczają wysypaną truciznę na gryzonie przed ludźmi, zwierzętami domowymi a także deszczem i wilgocią. Stosując to rozwiązanie, należy zachować szczególną ostrożność w przypadku dzieci, bowiem trujące substancje powinny być zawsze odpowiednio zabezpieczone.