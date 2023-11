Ciemiernik w doniczce. Moda z Niemiec

Ciemiernik należy do rodziny jaskrowatych. Jest kwiatem wieloletnim, który w zależności od gatunku i odmiany kwitnie od późnej jesieni do zimy lub od końca zimy do wiosny. Istnieje około 20 gatunków ciemiernika, z których część kwitnie w okresie Bożego Narodzenia. Dodatkowo niektóre z nich można uprawiać w doniczkach. Z tego powodu stanowią doskonałą świąteczną dekorację.

W naszym kraju jeszcze do niedawna ciemierniki nie były popularnymi roślinami ogrodowymi, a tym bardziej doniczkowymi. Moda na nie przywędrowała do nas z Niemiec. To tam od dawna ciemierniki w doniczkach są popularną ozdobą w okresie Bożego Narodzenia. U nas powoli zyskują popularność i obok poinsecji (gwiazdy betlejemskiej) i grudnika stają się kwiatami poszukiwanymi w okresie przedświątecznym.

Najpopularniejszym ciemiernikiem w doniczce jest ciemiernik biały. To on stanowi najczęstszą świąteczną ozdobę i nazywany jest różą Bożego Narodzenia. Jego polska nazwa odnosi się do koloru kwiatu, natomiast łacińska Helleborus Niger – do koloru korzenia. Drugim gatunkiem ciemiernika, który może być uprawiany w doniczce jest ciemiernik wschodni zwany też orientalnym. Jego kwiaty są zazwyczaj kremowe lub zielonkawobiałe, ale mogą też mieć różowe lub purpurowe dodatki.

Ciemierniki: Legenda o róży Bożego Narodzenia

Istnieje legenda, która wiąże ciemierniki ze świętami Bożego Narodzenia. Według niej jeden z pasterzy idących w odwiedziny do nowonarodzonego Jezusa zaczął płakać, ponieważ nie miał dla niego żadnego prezentu. Łzy pasterza spadły na śnieg i wyrosły z nich ciemierniki - piękne, białe kwiaty nazywane od tego momentu różami Bożego Narodzenia.

Ciemiernik w doniczce. Uprawa i pielęgnacja

Ciemiernik w naturze rośnie przede wszystkim w lasach i zajmuje jego dolne partie. W związku z tym, że może być uprawiany w ogrodzie, dobrze znosi niskie temperatury. Z tych powodów, jeśli chcemy cieszyć się w okresie Bożego Narodzenia w naszym domu pięknem ciemiernika w doniczce, powinniśmy zapewnić mu warunki jak najbardziej zbliżone do jego naturalnych.

Najtrudniejsze będzie z pewnością zapewnienie mu optymalnej temperatury. Najlepsza będzie taka w okolicach 15 stopni Celsjusza. Zbyt wysoka temperatura sprawi, że kwiat szybko przekwitnie. Roślinę powinniśmy ustawić oczywiście z dala od kaloryferów, ale również w miejscu osłoniętym od przeciągów. Musimy zapewnić mu żyzną, przepuszczalną i próchniczą glebę o lekko zasadowym lub obojętnym odczynie pH. Podłoże powinno być zawsze lekko wilgotne, a więc należy dbać o regularne podlewanie rośliny. Nie możemy jednak dopuścić do tego, aby podłoże było zbyt mokre lub całkowicie suche. Warto wiedzieć, że ciemiernik ma dosyć delikatny system korzeniowy i z tego powodu nie należy go zbyt często przesadzać.

Co zrobić z ciemiernikiem po świętach?

Jeśli chcemy cieszyć się pięknem róży Bożego Narodzenia jeszcze przez długi czas, warto abyśmy po świętach przenieśli ją w znacznie chłodniejsze miejsce, np. na osłoniętą werandę czy oszklony balkon. Tam powinna przeczekać zimę i kiedy temperatura wzrośnie do kilku stopni powyżej zera, możemy posadzić ją w ogrodzie, a w celu ochrony przed chłodem okryć agrowłókniną.

Warto pamiętać o tym, że ciemiernik to kwiat trujący i z tego powodu należy chronić przed kontaktem z nim dzieci i zwierzęta domowe, a wszelkie prace związane z uprawą i pielęgnacją tej rośliny wykonywać w rękawiczkach.