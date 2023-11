Chamedora – popularna roślina ozdobna

Chamedora (Chamaedorea Willd.)to rodzaj roślin z rodziny arekowatych, który obejmuje ponad 100 gatunków. To palmy, które naturalnie występują w Ameryce Środkowej. Pochodzi ona bowiem z obszarów środkowego Meksyku i Gwatemali. Niektóre gatunki chamedory są uprawiane jako rośliny ozdobne. Chamedora wytworna, popularny w Polsce gatunek tej rośliny, to ozdobna roślina pokojowa.

W naturalnym środowisku palma osiąga wysokość do 3 m. Natomiast uprawiana w klimacie umiarkowanym w mieszkaniu lub domu może urosnąć do 1,5 m wysokości. Warto wiedzieć, że rosnąca naturalnie chamedora preferuje siedliska podmokłe i wilgotne. Rośnie w poszyciu wilgotnych lasów, jak również w lasach górskich oraz lasach mieszanych na nizinach. Liście pokojowej chamedory mają długość między 30 a 60 cm. Są one duże, delikatne, parzysto-pierzaste.

W jakich warunkach chamedora rośnie najlepiej?

Temperatura powietrza i wilgotność. Ponieważ w naturalnych warunkach palma chamedora rośnie w środowisku o dużej wilgotności, to kiedy mamy tę roślinę w domu warto, by wilgotność powietrza wynosiła powyżej 40 proc., zaś temperatura minimum 13 stopni. Optymalny zakres temperatur powietrza, w których chamedora najlepiej rośnie, to między 16 a 30 stopni Celsjusza.

Podłoże dla chamedory. Dobre podłoże dla chamedory to takie, które jest lekkie, dobrze przepuszczalne dla wody, a jednocześnie kumulujące wilgoć, którą powoli oddaje do korzeni. Powinno ono zapewniać także odpowiednią cyrkulację powietrza wokół korzeni rośliny. Zalecane pH ziemi to między 5,5 a 7,5. Najlepsze podłoże dla chamedory to to skomponowane na bazie torfu z dodatkiem chipsów kokosowych oraz perlitu.

Idealne miejsce dla chamedory. Chamedora to roślina na klimatyzację oraz przeciągi. Dobrze rośnie również na chłodnych parapetach. Jeżeli chodzi o ilość światła to chamedora dobrze toleruje zacienienie. Zatem możemy ją bez problemu ustawić z dala od okien. Natomiast jeżeli stawiamy ją na parapecie, to najlepiej od strony północnej lub północno-wschodniej. Chamedora lubi towarzystwo innych roślin i bardzo dobrze rośnie w takich ”roślinnych skupiskach” - w których swoją drogą również wilgotność jest większa niż w pozostałej części pomieszczenia, a to akurat tej palmie bardzo pasuje.

Podlewanie i nawożenie chamedory

Podlewanie chamedory. Aby chamedora pięknie rosła, bardzo istotne jest odpowiednie podlewanie. Choć jest to palma pochodząca z lasów wilgotnych, to jednak uprawiana w warunkach domowych nie powinna być zbyt często i zbyt intensywnie podlewana. Bowiem takie działania doprowadzają do tego, że roślina choruje i zamiera. Lepiej podlewać chamedorę, gdy podłoże przeschnie w około 80 procentach. Jednak tutaj, pamiętajmy, że w przesuszonym podłożu możemy ją trzymać maksymalnie 3 dni.

Nawożenie chamedory.Chamedorę nawozimy średnio co trzecie lub czwarte podlewanie w okresie od wiosny do jesieni. Zalecane jest korzystanie z nawozu dla palm. Natomiast w okresie zimowym polecane jest zredukowanie nawożenia o połowę. To znaczy, że albo stosujemy połowę dawki nawozu zalecanej na opakowaniu albo też nawozimy roślinę rzadziej.