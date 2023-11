Wpływ nieszczelnych okien

Nieszczelne lub źle wyregulowane okna mogą być poważnym problemem, szczególnie w okresie zimowym. Mogą nie tylko spowodować dodatkowe wydatki, ale również powodować nieprzyjemne przeciągi i doprowadzić do przeziębienia.

Jeśli masz wrażenie, że coś „ciągnie od okna”, często nie jest to spowodowane żadną usterką, tylko brakiem odpowiedniej regulacji. A temu na całe szczęście dość łatwo można zaradzić.

Znaczenie regulacji okien na zimę

Nowoczesne okna, szczególnie te wykonane z PCV, są zaprojektowane tak, aby zapewniać odpowiednią izolację termiczną w zimie. Aby jednak w pełni wykorzystać ich potencjał, konieczna jest regulacja do aktualne panującej pory roku. Najogólniej mówiąc, polega to na zmianie siły nacisku skrzydła na ramę okienną. Pozwala to z kolei kontrolować przepływ powietrza po obwodzie okna.

By zminimalizować straty ciepła w zimie, konieczne jest ograniczenie przepływu powietrza. Wiosną i latem, gdy na zewnątrz jest znacznie cieplej, można poluzować docisk uszczelki. Ogranicza to również poziom wilgotności – jeśli ten jest zbyt duży, może powodować parowanie okien.

Jak samodzielnie wyregulować okna na zimę?

Regulacja okien na zimę może brzmieć jak skomplikowana czynność, ale w rzeczywistości jest to zadanie, które można z powodzeniem wykonać samodzielnie. Wszystko nie powinno nam zająć więcej niż kilka chwil. Poniżej przedstawiamy instrukcję, jak krok po kroku prawidłowo zabezpieczyć okna przed zimnem.

Krok 1: Zidentyfikuj rodzaj okuć i rolek ryglujących

Przed przystąpieniem do regulacji okien, trzeba sprawdzić rodzaj okuć i rolek ryglujących w naszych oknach. Pamiętaj też, że ich liczba również może się od siebie różnić. Każdy producent posiada nieco inny system okuć. Dlatego też dobrze jest najpierw znaleźć instrukcję obsługi okien i zapoznać się z jej treścią. Rolki ryglujące będą w niej zazwyczaj przedstawione w formie graficznej, a samo ich fizyczne zlokalizowanie nie powinno sprawić trudności.

Krok 2: Użyj odpowiedniego narzędzia

Do regulacji okien będziesz potrzebować odpowiedniego narzędzia. Najczęściej używany jest klucz imbusowy, który pozwala na regulację rolki ryglującej, czyli metalowej, wystającej części w kształcie niewielkiego bolca. Upewnij się, że posiadasz odpowiedni rozmiar klucza.

Krok 3: Przestaw rolki ryglujące

Po przygotowaniu narzędzi możesz przystąpić do regulacji okien na zimę. Używając klucza imbusowego przekręć po kolei rolki w odpowiednim kierunku, by zwiększyć docisk uszczelki i ograniczyć przepływ powietrza. Aby ustawić okna w tak zwany "tryb zimowy", rolka powinna być zazwyczaj przekręcona grubszą stroną w kierunku uszczelki.

Krok 4: Sprawdź efekty regulacji

Po przeprowadzeniu regulacji okien zamknij je i sprawdź, czy są odpowiednio szczelne. Łatwym do przeprowadzenia testem jest posłużenie się zapałką, co pozwala zobaczyć, czy nie ma przeciągów wokół skrzydła. Jeśli wszystko jest w porządku, okna są już gotowe na nadchodzącą zimę.

O tym także warto pamiętać

Jak widać regulacja okien na zimę to prosta czynność, którą można łatwo i samodzielnie przeprowadzić. Nie każdy jednak o tej możliwości wie, co jest szczególnie istotne ze względu na to, że większość okien ustawia się domyślnie na "tryb letni”. Poza tym pamiętaj, że powyższe czynności nie zastąpią regularnej konserwacji. Dobrze jest więc systematycznie robić przegląd wewnętrznych mechanizmów, choćby przez kilkukrotne otwieranie i zamykanie okien.

Od czasu do czasu spójrz na stan uszczelek. Te zużyte jak najszybciej wymień. Zadbaj również o nasmarowanie okuć. Jeśli nie bardzo orientujesz się w budowie samego okna, po prostu wezwij fachowca, który wykona techniczny przegląd wszystkich mechanizmów.