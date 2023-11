Zielistka – co to za roślina

Zielistka inaczej zielistek to rodzaj roślin obejmujący około 150 gatunków. Gatunki te to byliny rosnące w tropikalnych obszarach Ameryki, Afryki, Azji oraz Australii. Przy czym zdecydowana większość gatunków naturalnie występuje w Afryce. Gatunkiem popularnie uprawianym jest zielistkaSternberga. ZielistkaSternberga (Chlorophytum comosum) pochodzi z Afryki Południowej. Uprawiana jest pospolicie w wielu krajach świata. W Polsce jest popularną ozdobną rośliną pokojową.

Roślina ta wyglądem przypomina nieco trawę. Liście są długie i wąskie. Mają szerokość do 2,5 cm oraz osiągają długość do pół metra. U dziko rosnącej zielistki liście są całkowicie zielone. Zaś u zielistki ozdobnej są albo jasnozielone z szerokim białym paskiem pośrodku albo też odwrotnie.

Reklama

Łodygi zielistki są długie i cienkie o kremowej barwie. Charakterystyczną cechą tej rośliny jest to, że jej łodygi zwisają łukowato, zaś na zwieszających się w dół pędach powstają nowe rośliny. To sprawia, że zielistka ma duże walory ozdobne. Kwiaty zielistki są małe. Każdy z nich ma sześć wąskich białych płatków. Zielistka w pełnej swej okazałości osiąga średnicę oraz wysokość około 45 cm. Wytwarza rozłogi oraz bulwy korzeniowe.

Reklama

Pielęgnacja zielistki

Zielistka jest jedną z najłatwiejszych roślin w uprawie. Dobrze wpływa na nasze zdrowie m.in.: przez to, że jonizuje powietrze. Można ją bardzo łatwo i szybko rozmnożyć. Zielistka lubi jasne, widne stanowiska jak również te nieco bardziej zacienione. Dobrze będzie rosła w sypialni, kuchni czy łazience. Ważne, aby światło było rozproszone, bowiem roślina ta źle znosi wystawienie na bezpośrednie ostre słońce. Jest również odporna na niewielkie przymrozki do około -3 stopni Celsjusza. Jeżeli chodzi o podłoże, to roślina rośnie bardzo dobrze w każdym podłożu, również w ziemi uniwersalnej dla roślin domowych. Ważne, by ziemia była dobrze przepuszczalna.

Jak podlewać zielistkę? Ważna zasada

Zielistkę najlepiej podlewać w podstawkę. Jest ona bardzo wrażliwa na jakość wody, dlatego też zaleca się podlewać ją wodą przefiltrowaną lub też wodą przegotowaną, odstaną przez co najmniej 24 godziny. Zielistkę podlewamy, kiedy wierzchnia warstwa ziemi przeschnie. Zazwyczaj jest to raz w tygodniu. Oczywiście latem warto podlewać roślinę częściej, niewielką ilością wody, nawet co drugi, trzeci dzień.

Pamiętajmy przy tym o jednej, ważnej zasadzie: o ile lekkie przesuszenie zielistki jej nie zaszkodzi, o tyle przelanie już tak. Zielistka lubi wilgotne powietrze, dlatego sprzyja jej również zraszanie.

Jak nawozić zielistkę?

Zielistkę warto systematycznie nawozić co drugie lub trzecie podlewanie. Wskazane jest stosowanie połowy zalecanej na opakowaniu dawki nawozu uniwersalnego. Można zastosować również nawóz dla traw ozdobnych. Ważne, by nawóz miał słabe stężenie oraz aby był to nawóz bezchlorkowy. Bowiem zawartość chlorków powoduje, że końcówki liści zasychają.