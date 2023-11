Dlaczego w chłodniejsze dni mamy zaparowane okna?

Jesienią i zimą szyby w oknach naszych domów często parują. Para po wyschnięciu pozostawia na szybach nieestetyczne ślady w postaci zacieków i plam, co może skutecznie odebrać nam radość z niedawno umytych okien.

Zaparowane szyby w oknach to jednak nie tylko problem natury estetycznej. Chociaż parowanie jest procesem naturalnym to w nadmiernej ilości może wiązać się z poważniejszymi konsekwencjami dla naszego zdrowia oraz stanu technicznego naszego domu czy mieszkania. Zaparowane szyby mogą prowadzić do zawilgocenia pomieszczeń, a w konsekwencji do rozwoju szkodliwych grzybów i pleśni. Stąd już tylko krok do bólu głowy, problemów z cerą, chorób układu oddechowego, rozwoju alergii i astmy.

Parowanie występuje na skutek różnicy temperatur między ciepłym wnętrzem domu a chłodniejszą szybą. W wyniku tego na szybach skrapla się para wodna. Zjawisko to możemy obserwować zwłaszcza jesienią i zimą, ponieważ wtedy różnica temperatur na zewnątrz i wewnątrz jest największa. Inną przyczyną parowania okien może być duża wilgotność utrzymująca się w pomieszczeniach oraz niesprawnie działająca wentylacja.

Zaparowane szyby. Jak sobie z nimi poradzić?

Jeśli chcemy zmniejszyć parowanie szyb, musimy pamiętać o regularnym wietrzeniu pomieszczeń. Dzięki temu następuje wymiana wilgotnego powietrza z wnętrza domu z bardziej suchym z zewnątrz.

Ponadto są metody, które pomagają pozbyć się pary z okien. Jednak najczęściej są to rozwiązania dosyć drogie. Do wyboru mamy elektryczne osuszacze powietrza oraz środki chemiczne. Na szczęście istnieją dwa skuteczne i tanie domowe sposoby walki z tym problemem. Oba są dodatkowo ekologiczne. Nie wymagają użycia prądu i środków chemicznych. Tym samym nie są też szkodliwe dla zdrowia.

Zaparowane okna. Pomoże sól kuchenna

Pierwszy z domowych sposobów walki z zaparowanymi szybami w oknach wykorzystuje sól kuchenną, najlepiej gruboziarnistą. Ma ona właściwości higroskopijne, co oznacza, że pochłania wilgoć z otoczenia. Może więc pełnić rolę naturalnego osuszacza powietrza. Rozsypanie jej na parapecie pod oknem sprawi, że wchłonie nadmiar wilgoci i w efekcie szyby nie będą parować. Należy pamiętać jedynie o wymianie soli w momencie, kiedy stanie się zbyt wilgotna.

Gliceryna. Sposób na zaparowane szyby

Przy drugiej domowej metodzie przeciwdziałającej parowaniu okien potrzebna będzie gliceryna i spirytus. Należy zmieszać je w proporcji 1:1 i umieścić w pojemniku ze spryskiwaczem. Tak przygotowaną mieszanką wystarczy spryskać szyby, a następnie wytrzeć, aż będą suche. Okna zabezpieczone taką warstwą będą zdecydowanie mniej parować.