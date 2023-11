Czy borówka amerykańska wymaga zimowej ochrony?

Wiele odmian borówki amerykańskiej jest przystosowanych do polskich warunków klimatycznych i odpornych na mrozy. Jednak nie wszystkie. Poziom odporności zależny od odmiany. Niektóre świetnie sobie radzą z minusowymi temperaturami, ale są też odmiany bardzo wrażliwe. O poziomie mrozoodporności danej odmiany informują producenci, jednak bez względu na ich deklaracje mrozy mogą być bardzo niebezpieczne dla młodych sadzonek i wrażliwszych okazów. Warto, szczególnie we wspomnianych przypadkach, zabezpieczyć rośliny, aby przetrwały nadchodząca zimę.

Najbardziej wrażliwe odmiany borówki amerykańskiej

Do najbardziej wrażliwych odmian borówki amerykańskiej należą: Elliot, Herbert, Birgitta. Większą odpornością charakteryzacja się rośliny odmian Brigitta Blue, Sunrise oraz Chandler. Bluegold, Duke czy Sparta to odmiany, którym mróz nie jest straszny. Najbardziej odporne są z kolei odmiany: Denis Blue, Nelson, Toro, Northland, Polaris.

Mrozoodporność borówki amerykańskiej zależny także od lokalizacji hodowli. Ponadto warto pamiętać, że jeśli w ogrodzie mamy młode, świeżo posadzone krzewy borówki, szczególnie jesienią to bez względu na to, jakie są odmiany warto je zabezpieczyć przez minusową temperaturą. Starsze okazy są zazwyczaj mniej wrażliwe na przemarzanie.

Zabezpieczanie borówki: Zaraz po pierwszych przymrozkach

Najlepszy czas na rozpoczęcie przygotowań do zabezpieczania roślin tego gatunku przed nadchodzącą zimą to okres po wystąpieniu pierwszych przymrozków, zazwyczaj w drugiej połowie jesieni. Borówki amerykańskie należy zabezpieczyć dopiero wówczas, gdy wierzchnia warstwa ziemi nieco przymarznie, a temperatura powietrza spadnie poniżej zera. Zbyt wczesne okrycie rośliny może mieć spowodować powrót borówki do wegetacji i opóźnić przejście rośliny w stan spoczynku.

Jak ochronić przed zimnem wrażliwe korzenie borówki amerykańskiej?

Cechą charakterystyczną borówki amerykańskiej jest dość płytko osadzona bryła korzeniowa. By ją chronić warto zastosować kopczykowanie. To prosty i bardzo skuteczny sposób na zabezpieczenie rośliny przed chłodem.Kopiec usypujemy w dolnej części rośliny i powinien mieć ok. 20-30 cm wysokości. Przy tym zabiegu należy pamiętać, aby zabezpieczyć nie tylko korzenie, ale również podstawę krzewu. Najlepiej do kopczykowania nadają się: ziemia ogrodowa, ziemia kompostowa, trociny, igliwie, rozdrobnione pędy roślin iglastych, kora sosnowa, liście.

Eksperci nie zalecają używania do tego zabiegu torfu, ponieważ zbyt mocno chłonie wodę. Idealna jest natomiast kora sosnowa, która nie tylko ochroni krzewy przed ujemnymi temperaturami, wysuszeniem i zachwaszczeniem, ale dodatkowo lekko zakwasza podłoże.

Zabezpieczanie części naziemnej borówki: Stroisz lub agrowłóknina

By zabezpieczyć naziemne części borówki amerykańskiej można użyć stroisza. Wykonuje się go z gałązek drzew iglastych i okłada się nimi roślinę. Najlepsze do tego celu będą gałęzie jodłowe lub świerkowe. Do zabezpieczenia przed mrozem najbardziej wrażliwych odmian borówki amerykańskiej idealnie nadaje się agrowłóknina. Można sięgnąć po uszyte z niej gotowe zimowe kaptury na rośliny bądź owinąć krzewy samodzielnie pociętą na kawałki agrowłókniną i obowiązać je sznurkiem. Stroisz lub agrowłóknina wespół z kopczykowanie będą świetnie chronić krzewy borówki i pozwolą roślinie przetrwać mrozy.