Dereń biały to krzew dorastający do trzech metrów wysokości. Ze względu na swoje małe wymagania uprawowe oraz dużą odporność na czynniki środowiska krzew ten jest popularną rośliną sadzoną nie tylko w przydomowych ogrodach, ale również w przestrzeni miejskiej. Co to za roślina? Jakie wymagania uprawowe ma dereń biały oraz jakie są jego odmiany?