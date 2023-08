Reklama

Jak wygląda lądzień czerwonatka?

Te intensywnie czerwone robaczki z wyglądu są bardzo podobne do kleszczy i miniaturowych pająków. Jednak nie są one przedstawicielami pajęczaków. Lądzień czerwonatka to rodzaj roztocza. Ich wielkość nie przekracza łebka od szpilki.

Najczęściej można spotkać je na polach, w lasach, w parkach i na elewacjach naszych domów. Chętnie osiedlają się na ciepłych i mocno nasłonecznionych miejscach. Dlatego idealnym miejscem do przebywania są dla nich parapety i balkony. Stamtąd już bardzo łatwo potrafią dostać się do wnętrza domu. Lądzień czerwonatka rozmnaża się w szybkim tempie.

Czy lądzienie są niebezpieczne?

Malutkie czerwone owady występują w grupkach. Nie są groźne dla ludzi i zwierząt - nie gryzą i nie mają jadu. Lubią jednak rozpełznąć się po domu. Dlatego najlepiej działać od razu, jeśli tylko zauważymy ich obecność w domu. Jednak pamiętajmy, by od razu ich nie zabijać.

Nie zabijaj tych roztoczy!

Zaletą lądzieni czerwonatek jest to, że mogą ochraniać rośliny w naszych ogródkach. Żywią się one niektórymi gatunkami szkodników ogrodowych jak np. mszycami i skupieńcami lipowymi. Lądzienie po rozgnieceniu wypuszczają czerwoną substancję, która zawiera hemolimfy. Jest to intensywny barwnik z grupy karotenoidów, którego bardzo trudno jest się pozbyć z tkanin i materiałów. Dlatego lepiej ich nie zabijać.

Skuteczne ekologiczne odstraszacze na lądzienie czerwonatki

Najlepiej jest skutecznie odstraszyć te czerwone robaczki, by uciekły. W tym celu doskonale sprawdzi się oprysk, który można wykonać tylko z trzech składników. Do przygotowania oprysku wystarczy woda i ocet. Trzeba wymieszać te składniki w proporcji 1:2. Do takiego roztworu należy wlać kilka kropel płynu do mycia naczyń. Następnie mieszaninę przelewamy do butelki z atomizerem i spryskujemy balkon i zewnętrzne oraz wewnętrzne ramy okien – to właśnie tam lądzienie najczęściej lubią się osiedlać. Oprysk najlepiej powtarzać co kilka dni, by mieć pewność, że roztocza nie wrócą.

Na lądzień czerwonatkę odstraszająco działają też niektóre rośliny. Roztocza nie lubią intensywnego zapachu ziół. Dlatego warto zostawić na balkonie i parapetach lawendę, rozmaryn, wrotycz, złocień i kocimiętkę. Intensywny aromat tych roślin zniechęci lądzienie do pojawiania się w okolicach domu.

Kiedy lądzień się rozmnoży, skorzystaj z usługi dezynsekcyjnej

Niestety może zdarzyć się też, że lądzienie się rozmnożą i w szybkim tempie na balkonach i elewacjach stworzą całą kolonię. Wtedy trudno jest się ich pozbyć domowymi sposobami. W takiej sytuacji najlepiej sprawdzi się zamówienie usługi dezynsekcyjnej.