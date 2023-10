Skrzydłokwiat – co to za roślina i skąd pochodzi?

Skrzydłokwiat – inaczej skrzydłolist (Spathiphyllum Adans.) - to roślina zielna z rodziny obrazkowatych. Skrzydłokwiat pochodzi z kilku rejonów: z Ameryki Środkowej oraz południowej (począwszy od Meksyku do Brazylii i Peru), z zachodniej Oceanii (Wysp Karolińskich) a także z Azji Południowo-Wschodniej (dokładnie z obszaru od Filipin i Celebesu do Nowej Gwinei). Naturalnie skrzydłokwiaty rosną w runie wilgotnych lasów równikowych lub lasów mglistych (czyli lasów tropikalnych związanych z wyższymi położeniami górskimi o bardzo dużej wilgotności).

Skrzydłokwiat to roślina bardzo dekoracyjna. Charakteryzuje się błyszczącymi, dużymi, zielonymi liśćmi oraz białymi kwiatami o charakterystycznym kolbiastym kwiatostanie. Skrzydłokwiat jest o tyle wdzięczną rośliną, że ma małe wymagania pielęgnacyjne i jest ogólnie łatwy w uprawie. Przede wszystkim uwielbia dużą wilgotność powietrza. Dobrze czuje się na stanowiskach jasnych, jednak nie bezpośrednio nasłonecznionych.

Podlewanie skrzydłokwiatów na dwa podejścia

Ponieważ skrzydłokwiat jest rośliną lubiącą wilgoć, toteż najczęściej jego liście opadają, gdy brakuje im wody. W takim przypadku, aby uzupełnić braki wody w roślinie, zalecane jest podlewanie na 2 podejścia. Polega ono na tym, że za pierwszym razem podlewamy roślinę niewielką ilością wody, aby zwilżyć wierzchnią warstwę ziemi, a następnie po 5-10 minutach podlewamy ponownie. Dzięki temu woda lepiej rozkłada się po całej doniczce i nie dochodzi do przelania.

Ponadto skrzydłokwiat lubi zraszanie, więc można spryskiwać nadziemną część tej rośliny lub też ustawić blisko nawilżacza powietrza.

Dlaczego liście skrzydłokwiatów żółkną?

Liście skrzydłokwiatów mogą żółknąć z kilku powodów. Jak podają twórcy kanału na YouTube "Make Your Life Greener", przede wszystkim mogą one żółknąć z powodu przesuszenia lub przelania rośliny. Obie te sytuacje są dla skrzydłokwiatu niekorzystne. Najlepiej podlewać roślinę regularnie.

Liście skrzydłokwiatu mogą żółknąć również ze starości. Starzenie to naturalny proces. Na skutek starzenia się rośliny liście żółkną i następnie odpadają.

Przyczyną żółknięcia liści może być miejsce w mieszkaniu, w którym stoi skrzydłokwiat. Gdy roślina stoi w przeciągu, gdzie cały czas przepływa zimne powietrze lub też dostaje za dużo światła, to wtedy liście również mogą żółknąć. W takim przypadku przestawienie rośliny rozwiąże problem.

Gorzej, jeśli przyczyną żółknięcia liści skrzydłokwiatu jest pająk przędziorek. Wówczas trzeba obejrzeć dokładnie całą roślinę, a jeśli zauważymy tego małego pająka lub jego delikatną pajęczynę, to musimy zastosować odpowiedni środek.

Liście skrzydłokwiatów brązowieją. Co zrobić?

Gdy na liściach skrzydłokwiatów pojawiają się brązowe plamy oznacza to, że roślina została zaatakowana przez chorobę grzybową. Aby się jej pozbyć, musimy zastosować opryski na bazie miedzi. W takim wypadku należy spryskać również podłoże albo podlać roślinę tym opryskiem.

Możemy mieć również nieco inną sytuację - gdy to końcówki liści skrzydłokwiatu zasychają i brązowieją. Ma na to wpływ zbyt mała wilgotność powietrza w mieszkaniu lub też podlewanie rośliny twardą wodą. Co zrobić, aby woda była miękka? Wystarczy ją przegotować albo przefiltrować. Warto podlewać roślinę wodą, która ma temperaturę pokojową.

W taki sposób również mogą wyglądać liście skrzydłokwiatu, który dostał zbyt dużo nawozu. Objaw ten może świadczyć o braku fosforu. Pierwiastek ten pełni bowiem istotną funkcję dla roślin, gdyż jest konieczny do prawidłowego wzrostu oraz np.: procesu fotosyntezy. Odpowiednia ilość fosforu zapewnia transport energii w komórkach roślinnych.