Ogórki nie lubią zmian pogody

Jedną z przyczyn żółknięcia liści ogórków jest nagła zmiana pogody. Jeśli temperatura powietrza nagle wzrasta, a dodatkowo występuje silne promieniowanie słoneczne, liście mogą szybko więdnąć i żółknąć. Podobnie mogą reagować też w odwrotnej sytuacji, kiedy występuje nagłe ochłodzenie.

Ważne jest odpowiednie podlewanie i nawożenie

Ogórki należy odpowiednio podlewać w taki sposób, by podłoże nie było za bardzo suche i za bardzo mokre. Jednorazowo podlewanie powinno nasączyć glebę do głębokości około 10 cm. Ogórki składają się przede wszystkim z wody, dlatego by mogły się rozwijać, potrzebują odpowiedniego nawodnienia. Jeśli podłoże będzie zbyt mokre, wilgoć może negatywnie wpływać na uprawy, gnicie korzeni i właśnie żółknięcie liści.

Liście ogórków mogą żółknąć też z powodu niewłaściwego odczynu podłoża i braku odpowiedniego nawożenia. Najczęściej jest to przejaw niedoboru magnezu albo azotu. W takiej sytuacji najlepszym rozwiązaniem będzie zastosowanie oprysku z siarczanu magnezu.

Szkodniki i choroby przyczyną żółknięcia ogórków

Ogórki często są atakowane przez choroby grzybowe, które mogą powodować odbarwienie i żółknięcie liści, a nawet obumarcie rośliny. Najczęściej ogórki są atakowane przez mączniaka prawdziwego albo rzekomego. Gdy pojawi się na liściach, można zauważyć na ich spodzie brunatne zarodniki, a dopiero później żółte plamy.

Organiczne opryski poradzą sobie z żółknięciem ogórków

Jednym ze sposobów, który pozwoli pozbyć się chorób, przez które liście ogórków mogą żółknąć, jest wykorzystanie oprysku z wody utlenionej. Zawarty w niej nadtlenek wodoru działa bakteriobójczo i grzybobójczo. Najlepiej przygotować mieszankę 20 ml 3% wody utlenionej i 1 l wody. Następnie przelać do butelki z atomizerem i spryskać rośliny. Taki oprysk na liście ogórków można stosować dwa razy w tygodniu.

Kolejnym składnikiem, który pomoże na żółknące liście ogórków, jest soda oczyszczona. Oprysk z sody pozwoli pozbyć się grzybów i szkodników. Wystarczy jedną łyżeczkę sody wymieszać z dwoma litrami ciepłej wody. Opcjonalnie można dodać kilka kropli płynu do mycia naczyń, co sprawi, że mieszanka będzie lepiej przylegała do liści. Oprysk można stosować co 3-4 dni.

Dobrze jest również podnieść odporność rośliny na różne choroby, które sprawiają, że liście stają się żółte. W tym celu świetnie sprawdzi się aspiryna. Opryskiem z jej dodatkiem można potraktować ogórki. Do jego przygotowania potrzeba oprócz 1 tabletki aspiryny, 1 litr gorącej wody, łyżkę sody oczyszczonej i 1 łyżkę suszonego rumianku. Wszystko należy wymieszać i przecedzić. Następnie mieszankę rozcieńczyć w 2 litrach wody i spryskiwać ogórki dwa razy w miesiącu.