Zacieniony ogród – jak zagospodarować?

Jeśli lubisz słońce, a masz zacienione miejsce w ogrodzie, pomyśl jak możesz je wykorzystać. Szukasz praktycznego rozwiązania? Wykorzystaj to miejsce do ukrycia w nim czegoś mało atrakcyjnego. Postaw w nim domek ogrodnika (szopkę na narzędzia) lub kompostownik. Jeśli domek nie wygląda dobrze, posadź przy nim bluszcz lub inne pnącze tolerujące cień lub stwórz naturalną, zieloną ścianę np. z laurowiśni. Więcej przeczytasz w artykule: Jakie rośliny do cienia w ogrodzie, na balkonie i w domu?

Myślisz o ekologii i zachowaniu bioróżnorodności? Być może będzie to dobre miejsce na zbiornik wodny. Dobrze jak w każdym ogrodzie jest trochę wody. Nie musi być to od razu staw. Jeśli przestrzeń ogrodowa na to pozwala, stwórz oczko wodne lub postaw pojemnik z wodą.

Ciekawym pomysłem będzie także fontanna. Współczesne fontanny nie muszą wyglądać jak te przy pałacach i na deptakach dużych miast. Czasami to prosta forma, którą okala wypływająca spokojnie ze środka woda. Na tym rozwiązaniu skorzystają także ptaki.

Zacienione miejsce w ogrodzie = zaciszne miejsce w ogrodzie

Może jesteś introwertykiem i szukasz swojej samotni? W ogrodzie brakuje ciszy i spokoju? Zacienione miejsce może okazać się kryjówką nie tylko przed słońcem, ale i przed obowiązkami, ludźmi, przytłaczającymi sprawami. Tutaj można zaplanować ulubione miejsce w ogrodzie, gdzie w spokoju pomyślisz, przeczytasz dobrą książkę i zregenerujesz się po dniu pracy.

Wystarczy wiklinowe krzesło z kocem, drewniana stara ławka, hamak lub murek. Można pójść dalej i zaprojektować idealną dla tej przestrzeni altanę albo platformę z kostki, deski lub kompozytu.

Zacienione miejsce w ogrodzie idealne na plac zabaw

W zacienionym miejscu w ogrodzie można również postawić plac zabaw. Dla roślin byłoby to wymagające miejsce, natomiast dla dzieci może sprawdzić się idealnie. Bawiąc się na dworze, nie będą przebywały w pełnym słońcu.

Zacienione ogrody – inspiracje

Oto kilka inspiracji na zagospodarowanie zacienionych miejsc w ogrodzie.