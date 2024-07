Fale upałów przechodzące nad Polską potrafią być naprawdę uciążliwe. Do nagrzanego słońcem domu czy mieszkania niechętnie się wraca, w wieczorem trudno jest zasnąć. Istnieje kilka sposobów na to, jak temu zapobiegać oraz jak takie pomieszczenie schłodzić.

Sposoby na schłodzenie mieszkania: otwieranie okien o odpowiednich porach

Otwieranie okien w sytuacji, kiedy temperatura na zewnątrz jest bardzo wysoka może przynieść skutek odwrotny od zamierzonego. W najbardziej upalne dni w godz. 11-15 lepiej zostawić je zamknięte. Niestety niezbyt skuteczne może być otwieranie okien wczesnym wieczorem. Nagrzane słońcem mury zachowują się wtedy jak kaloryfer i oddają zgromadzone ciepło. Najlepszy efekt chłodzący będzie miało pozostawienie otartych okien na drugą połowę nocy i wczesny poranek. Wtedy powietrze jest najchłodniejsze.

Czym zasłaniać okna latem?

Latem wszystkie zasłony, rolety, markizy itp. są naszym przyjacielem. Wybierając je warto pamiętać, że lepiej sprawdzą się te z materiałów o jasnych barwach. Obowiązuje tu podobna zasada, co przy doborze ubrań. Warto też wiedzieć że na rynku dostępne są specjalne rolety termoizolacyjne (do montowania wewnątrz pomieszczeń). Posiadają one tkaninę z gumową powłoką która ma za zadanie zabezpieczyć wnętrze przed mocnym nasłonecznieniem i utrzymać optymalną temperaturę w środku. Jeszcze inną opcją jest stosowanie zasłon typu blackout. Są one wykonane z grubszych tkanin niż zasłony tradycyjne, ale dzięki temu, że nie przepuszczają światła, chronią również pomieszczenia przed nagrzewanie.

Sposoby na schłodzenie mieszkania: wykorzystaj prawa fizyki

Woda, aby parować, pobiera energię z otoczenia, co powoduje jego schłodzenie. Dlatego jeśli chcemy schłodzić mieszkanie można zawiesić w oknie zwilżoną tkaninę (najlepiej jasnej barwy). Dodatkową zaletą tego rozwiązania będzie nawilżenie powietrza. Należy tylko pamiętać o praniu i możliwie częstej wymianie powieszonego materiału.

Osłoń okna folią aluminiową

Osłonięcie szyb filią aluminiową to sposób stosowany do zapobiegania nadmiernemu ogrzewaniu się samochodów. Można wykorzystać go w domu. Nie jest to rozwiązanie najbardziej estetyczne, ale skuteczne i niedrogie. Przypomnijmy, że aby folia ochronna zadziałała tak jak chcemy, czyli odbiła promienie, trzeba ją powiesić srebrną stroną skierowaną do słońca.

Zastosowanie folii przeciwsłonecznych w oknach

Folia aluminiowa to rozwiązanie doraźne. Jeśli ktoś myśli o zamontowaniu czegoś na stałe, jednym z rozwiązań jest zastosowanie w oknach folii przeciwsłonecznych na stałe. Mają one tę zaletę, że mogą być praktycznie niewidoczne. Potrafią też zredukować nawet do 80 proc. energii słonecznej, obniżając tym samym temperaturę wewnątrz pomieszczeń. W tej chwili folie tego typu są najczęściej stosowanie w biurowcach.

Wentylatory, nawilżacze powietrza, klimatyzacja

Każde z urządzeń przeznaczonych do chłodzenia pomieszczeń ma swoje wady i zalety. Przed podjęciem decyzji (zwłaszcza dotyczącej inwestycji w zakup klimatyzatora) warto bardzo dobrze zapoznać się z zasadami jego pracy. Przenośne klimatyzatory można dziś kupić za ok. 1000 zł. Nie jest top mały wydatek, ale z drugiej strony wiele osób, zmęczonych upałem, może się skusić i kupić takie urządzenie od ręki.

Przez wydaniem pieniędzy warto naprawdę dobrze się zorientować w zasadach sprzętu, w który chcemy zainwestować. Chodzi o tak podstawowe informacje jak, np. zużycie prądu czy poziom hałasu, ale nie tylko. W internecie można znaleźć informacje, że przenośne klimatyzatory nadają się praktycznie do każdego pomieszczenia. Sprzedawcy przekonują (np. w przypadku przenośnych klimatyzatorów typu monoblok), że rurę wyrzutową można spokojnie wystawić przez otwarte okno. Warto skonsultować ze specjalistą, jaka będzie wtedy skuteczność pracy takiego klimatyzatora. Z drugiej strony na rynku dostępne są też przenośne klimatyzatory bez rury wyrzutowej. Znowu: przed wydaniem pieniędzy warto dobrze się zorientować, jak w takiej sytuacji odbywa się wymiana powietrza.