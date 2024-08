Piękny ogród cieszy oko, poza tym doskonale się w nim odpoczywa i spędza czas. Jednak dla wielu myśl o tym, ile pracy będzie związane z tym, by go utrzymać, jest nie do przeskoczenia. Warto jednak wiedzieć, że istnieje wiele bylin długowiecznych, przy których nie ma wiele pracy. Mogą wyglądać naprawdę spektakularnie – i to przez wiele lat.