Ogórek to zdrowe, niskokaloryczne warzywo bogate w witaminy, które warto włączyć do swojej codziennej diety. Osoby uprawiające ogórki na własne potrzeby doskonale wiedzą, że świeży, zerwany prosto z grządki ogórek swoim aromatem i wyglądem wprost zachęca jedzenia. Jest też najlepszy do przetworów. Co zrobić, by móc cieszyć takimi ogórkami przez cały sezon? Doświadczeni ogrodnicy polecają jeden dodatek, który nie tylko ma wartości odżywcze, ale również sprawdzi się w walce ze szkodnikiem, który często atakuje ogórki.

Drożdże piekarskie do pryskania i ogórków. Dlaczego warto je stosować?

Dodatkiem prosto z kuchni stosowanym do pryskania ogórków są drożdże piekarskie. Drożdże wspierają rozwój roślin, wpływając na ich wzrost. Zawarte w nich składniki odżywcze pobudzają je do wejścia w kolejne stadia rozwoju. Drożdże piekarskie stosowane jako nawóz wspierają rozbudowę systemu korzeniowego rośliny i zwiększają jej zdolność do pobierania wody i składników pokarmowy c z gleby. Drożdże mogą też chronić uprawy przed innymi, chorobotwórczymi grzybami i szkodnikami.

Jak przygotować oprysk z drożdży?

Istnieją różne zalecenia co do proporcji, jakich należy użyć do przygotowania oprysku z drożdży na ogórka. Jedne mówią o mieszance 100 g drożdży piekarskich na 10 ciepłej litrów wody. Inni radzą, by stężenie drożdży było wyższe – 100 gram (jedna kostka) na 5 litrów wody. Mocniejsze stężenie polecane jest zwłaszcza przy stosowaniu do walki ze szkodnikami atakującymi ogórki.

Jeszcze inny sposób na przygotowanie oprysku na ogórki to mieszanka drożdży, mleka i wody. Polecana proporcja to 100 g drożdży piekarskich, 0,5 l mleka o wysokiej zawartości tłuszczu, 10 l wody. Drożdże rozprowadzamy w mleku, a potem dodajemy do nich wodę. Tak przygotowaną mieszanką pryskamy rośliny.

Kiedy można stosować oprysk z drożdży na ogórki?

Oprysk z drożdży na ogórki można stosować praktycznie przez cały okres wegetacji. Zwłaszcza na początku wzrostu stosuje się go jako ekologiczny nawóz i formę profilaktyki przeciwko szkodnikom. A co zrobić, kiedy szkodniki już się pojawią? Na domowych oprawach ogórków często spotyka się tzw. zarazę. To potoczna nazwa mączniaka rzekomego – pasożyta bardzo często atakującego ogórki gruntowe. Oprysk z drożdży też może na to pomóc (a na pewno, w połączeniu w właściwą pielęgnacją, może spowolnić rozwój mączniaka). W porównaniu do oprysków chemicznych ma też tę zaletę, że przy jego stosowaniu nie trzeba przerywać zbiorów.

Przy zarazie ogórków oprysk z drożdży należy stosować nawet co 3 dni, najlepiej bardzo wcześnie rano, kiedy nie ma jeszcze mocnego słońca (ok. godz. 5-6). Nie powinno się go pryskać wieczorem! Stosowaniu oprysku z drożdży powinno towarzyszyć regularne obrywanie liści objętych zarazą. Liści nie wolno wyrzucać na kompost, najlepiej je spalić.