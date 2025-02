Modne sneakersy na wiosnę 2025: adidas Gazelle

Sneakersy adidas typu Gazelle i Samba są w modzie od kilku sezonów, lecz wszystko wskazuje na to, że wiosną 2025 nadal z nami pozostaną. Obecnie na prowadzenie wysuwa się model Gazelle. Są wygodne, praktyczne i stylowe, a także mają nutkę retro, która jest bardzo pożądanym trendem w sezonie wiosenno-letnim 2025. Najbardziej w trendach są modele w kolorze brązowym lub Mocha Mousse, lecz warto zwrócić uwagę również na te w odcieniach błękitu.

Modne sneakersy na wiosnę 2025: Nike Cortez

Legendarny model sneakersów Nike Cortez wraca do łask. Sneakersy z zaokrąglonym noskiem, wysoką podeszwą nawiązują do estetyki z lat 70., a więc idealnie wpisują się w trend na retro sneakersy. Ich ogromną zaletą, oprócz niewątpliwie ciekawej estetyki i komfortu noszenia, jest również szeroka gama kolorystyczna, którą proponuje Nike.

Modne sneakersy na wiosnę 2025: Puma Speedcat

Puma Speedcat to model z okrągłym noskiem i niską podeszwą, idealnie wpisujący się w trendy na wiosnę 2025. Idealnie wygodne sneakersy, które nawiązują do estetyki sprzed kilku dekad. Najbardziej pożądane są te w odcieniu czerwonym i zielonym, lecz wybór należy do ciebie. Te zamszowe snekaersy marki Puma niewątpliwie podbiją serca wielu osób.

Modne sneakersy na wiosnę 2025: New Balance x Miu Miu

Luksusowa wersja sneakersów, która powstała we współpracy marki New Balance i domu mody Miu Miu. Ten model będzie jednym z najbardziej pożądanych w sezonie wiosenno-letnim. Powód? Wykonanie z najwyższej jakości zamszu, a także ich kolor, czyli Mocha Mousse, ogłoszony przez Instytut Pantone kolorem roku 2025.