Kreacja Scarlett Johansson na gali Muzeum Historii Naturalnej

Scarlett Johansson wzięła udział w gali w Muzeum Historii Naturalnej, która odbyła się w czwartek, 5 grudnia, w Nowym Jorku. Na tę okazję amerykańska aktorka wybrała elegancką suknię w kolorze czarnym. Długa kreacja z dekoltem w kształcie litery V efektownie prezentowała się nie tylko z przodu, ale również z tyłu. Tył sukni - również głębokim dekoltem - od góry do dołu zapinany na zamek. Co ciekawe, suknia miała kieszenie. Uzupełnienie stylizacji stanowiły czarne buty na wysokich obcasach.

Efektowna kreacja doskonale pasowała do okazji. Nic tak się nie sprawdza na wieczór, jak klasyczna suknia w kolorze czarnym. Co do niej dobrać, by wyglądać elegancko i z klasą?

Jaka biżuteria, makijaż i fryzura do czarnej kreacji?

Uchodząca za ikonę mody Scarlett Johansson dobrała do czarnej kreacji biżuterię w stylu vintage. Perłowy naszyjnik typu choker oraz dopasowane do niego kolczyki doskonale pasują na wieczorne wyjścia. Gwiazda zdecydowała się na biżuterię z kolekcji pochodzącego z Indii projektanta Sabyasachi Mukherjee.

Klasyczny styl podkreśliła fryzura - wysoko spięte w kok włosy - oraz wieczorowy makijaż, którego główny akcent położony był na usta w głębokim kolorze koralowym. Oczy zostały delikatnie podkreślone odrobiną błysku. A całość wykończyła odrobina brzoskwiniowego różu na policzkach.