Modne buty na wiosnę i lato 2025: Baleriny i czółenka w stylu Chanel

Baleriny są w czołówce najmodniejszych butów od kilku sezonów. Po czasie, kiedy zostały zepchnięte na dalszy modowy plan, obecnie znów są absolutnym must have. Na topie są eleganckie i wygodne baleriny w kolorze czarnym, brązowym lub beżowym. Influencerki modowe często sięgają również po baleriny w kolorze czerwonym.

Na popularności zyskują również klasyczne baleriny w stylu Chanel, czyli beżowe z ciemnymi noskami. Ten model stworzyła sama Coco Chanel, stosując optyczną sztuczkę, która ma sprawiać, że nogi prezentują się bardziej efektownie. W trendach są zarówno płaskie balerinki jak i czółenka w stylu Chanel na niewysokim słupku. Oczywiście nie musisz wydawać majątku, by mieć modne buty na sezon wiosenno-letni. Wiele popularnych marek i sieciówek ma w ofercie modele butów inspirowane Chanel - równie efektowne, a sporo tańsze niż oryginał.

Modne buty na wiosnę i lato 2025: Oksfordy

Oksfordy to ponadczasowa klasyka, którą uwielbiają tradycjonalistki. Dla nich to dobra wiadomość, tego typu buty będą bardzo modne wiosną 2025. Idealnie nadają się na nieco bardziej oficjalne okazje, np. do pracy. Jednak równie dobrze można je nosić z niezobowiązującymi stylizacjami. Warto rozejrzeć się za modelem z zamszu, bo zamsz - choć przypisany bardziej do jesieni i zimy - wiosną i latem nadal pozostaje w trendach.

Modne buty na wiosnę i lato 2025: Mokasyny

Mokasyny na płaskiej podeszwie idealnie wpisują się w trend na estetykę old money. Choćtak naprawdę nigdy nie wyszły z mody, w sezonie wiosna i lato 2025 będą bardzo popularne. Są wygodne, praktyczne i eleganckie. Podobnie jak w przypadku oksfordów, warto poszukać modelu z zamszu. Modne pozostają klasyczne koloryjak czerń czy brąz, lecz wiele marek oferuje również bardziej oryginalne barwy. Na wiosnę pożądane będą mokasyny w najmodniejszym kolorze 2025 roku, czyli Mocha Mouse.

Modne buty na wiosnę i lato 2025: Sneakersy

Sneakersy to obowiązkowy punkt w trendach na sezon wiosenno-letni. W 2025 roku do łask wracają buty sportowe w stylu retro, nawiązujące do lutowych modeli sprzed lat. Jednak najważniejszym aspektem tego typu butów jest wygoda. Warto rozejrzeć się za sneakersami w pastelowych kolorach, jak np. błękit, który będzie jednym z najmodniejszych kolorów wiosny 2025.