Modne jeansy to podstawa garderoby każdej kobiety. Trudno wyobrazić sobie casualowy styl bez jeansów w roli głównej. Nosimy je na co dzień i na różne okazje. Choć trendy się zmieniają, jeansy zawsze utrzymują się w czołówce tych najmodniejszych. W 2025 roku nie będzie inaczej. Jakie jeansy będziemy nosić w nowym roku? Wciąż modne są spodnie z prostymi, szerokimi lub rozszerzanymi nogawkami. I te będziemy widywać na ulicach najczęściej, lecz do łask powoli wracają też skinny jeans. Wśród kolorów prym wiedzie królewski błękit, czyli najbardziej tradycyjny odcień denimu.

Modne jeansy 2025: w kolorze królewskiego błękitu

Najmodniejszy kolor jeansów w 2025 roku to królewski błękit. Jaki to odcień? Średni odcień niebieskiego, nie tak ciemny jak granat i nie tak jasny błękit. To absolutnie klasyczny kolor jeansów, który był popularny w latach 90. i 2000. Wraca do łask na fali popularności trendów z tamtego okresu. Na topie będą gładkie jeansy lub te z przetarciami. Dobra wiadomość jest taka, że ten kolor jeansów pasuje każdemu, świetnie łączy się z różnymi stylami i zwyczajnie łatwo się go nosi.

Jeansy w kolorze królewskiego błękitu świetnie wyglądają w wersji casual np. z bluzą oversize i sportowymi butami, lecz sprawdzą się również w zestawie z przeskalowaną marynarką i szpilkami. Rewelacyjnie łączą się z szerokimi fasonami, inspirowanymi modą sprzed dwóch dekad.