Kolor wiosny 2025: pudrowy róż

Pudrowy róż nigdy nie wychodzi z mody, lecz od czasu do czasu, przybiera na sile, by wybić do czołówki najmodniejszych kolorów. Wiele wskazuje na to, że wiosną 2025 roku pastelowy róż zaleje ulice miast. Ten kolor pojawił się w kolekcjach na sezon wiosna/lato 2025 takich marek jak Alaïa czy Chanel, a to oznacza jedno, że pudrowy róż będzie hitem nadchodzącego sezonu.

Pudrowy róż będziemy nosić w stylizacjach eleganckich, np. ten kolor będzie doskonałą alternatywą dla białej bluzki, w nowym sezonie - jeśli tylko dress code w pracy na to pozwoli - będzie ona… różowa. Róż trafi również do mody ulicznej, za sprawą kolekcji sieciówek, które już za kilka miesięcy wypełnią swoje sklepy różowymi ubraniami i dodatkami. Różowe t-shirty, casualowe sukienki, wiosenne kurtki i płaszcze, a przede wszystkim urocze swetry i kardigany będą obiektami pożądania wszystkich zainteresowanych modą kobiet.

Jak nosić pudrowy róż?

Do czego pasuje pudrowy róż? Do wszystkiego, lecz najbardziej kobieco wygląda w fasonach i wzorach inspirowanych kultowymi tweedowymi garsonkami, spódnicami i sukienkami Chanel. Róż w połączeniu z klasycznymi fasonami przywodzi na myśl lata 50., kiedy moda była szalenie kobieca. Nie zachęcamy do odtwarzania stylizacji z tamtej epoki w wydaniu 1:1. Raczej zachęcamy do eksperymentów. Garsonkę w stylu Chanel warto przełamać mocniejszym akcentem, np. workowatą torebką typu hobo lub mocnymi butami typu trapery. Inaczej od nadmiaru różu może się zrobić nieco zbyt słodko, a może nawet tandetnie…

Jak tworzyć codziennie stylizacje z wykorzystaniem pudrowego różu? Możliwości jest nieskończenie wiele, lecz my polecamy stopniowe wprowadzanie tego koloru do swojej garderoby. Choć delikatny i kobiecy, jest dość charakterystyczny, więc należy go dawkować. Pudrowy róż doskonale sprawdzi się jako alternatywa dla złamanej bieli czy beżu, a zatem podstawowych kolorów, które cenią sobie modowe minimalistki. Duży atut tych kolorów to fakt, że stanowią one idealne tło dla wyrazistych dodatków, jak torebki, plecaki czy nerki, które pięknie wybrzmią na tle pastelowego tła.

Pudrowy róż stworzy nie tylko dobre tło dla dodatków, ale także dla wzorów i nadruków. Dobrze wyglądają na nim kwiatowe printy, jednak nie drobne łączki, lecz duże kwiaty "narysowane" intensywnymi kolorami. Pastele sprawdzają się również jako tło dla nadruków: napisów, postaci z kreskówek czy artystycznych kolaży.