Modny płaszcz na wiosnę 2025: Trencz w kolorze Mocha Mousse

Trencz damski to podstawowy element garderoby, który jest ponadczasowy. Najchętniej nosimy go wiosną, gdy za oknami robi się nieco cieplej, lecz pogoda jeszcze nie pozwala, by całkiem zrezygnować z okrycia. Wiosną 2025 roku w trendach są zarówno modele klasyczne, jak i takie, które spodobają się wielbicielkom modowych eksperymentów.

Reklama

Najmodniejszy trencz na wiosnę ma kolor Mocha Mousse. To głęboki odcień ciemnego beżu lub jasnego brązu, który przywodzi na myśl kawę z dodatkiem mleka. Mocha Mousse został ogłoszony kolorem roku 2025 przez Instytut Pantone, a w ślad za tym poszli projektanci mody. Trencze w kolorze Mocha Mousse będzie można znaleźć w ofercie wielu popularnych sieciówek. To doskonała alternatywa dla klasycznego trencza w kolorze beżowym.

Modny płaszcz na wiosnę 2025: Klasyczny beżowy trencz

Klasyczny beżowy trencz nigdy nie wychodzi z mody. Co roku nieco zmieniają się odcienie beżu lub fasony, lecz baza zawsze pozostaje ta sama. Wiosną 2025 roku nieco na bok odchodzą płaszcze typu oversize, a projektanci mody coraz chętniej proponują modele z podkreśloną talią. Taki płaszcz to ponadczasowy klasyk, kwintesencja elegancji i dobrego gustu. Warto mieć o w swojej szafie, przyda się nie tylko na jeden sezon.

Modny płaszcz na wiosnę 2025: Pastelowy trencz

Najmodniejszym kolorem roku 2025 jest Mocha Mousse, lecz wtórują mu również inne delikatne kolory. Wiosną modne będą pastele: pudrowy róż, masełkowy żółty i błękit, który już teraz zapowiada się na absolutny hit sezonu wiosna-lato 2025. Jeśli masz modową fantazję i lubisz eksperymentować, na nowy sezon kup trencz w pastelowym kolorze. Nie tylko wpiszesz się w trendy, ale z pewnością nie przejdziesz ulicą niezauważona.

Modny płaszcz na wiosnę 2025: Skórzany trencz

Trencz ze skóry będzie hitem wiosny 2025. Niektórzy twierdzą, że wręcz wyprze klasyczny płaszcz w tym fasonie. W sklepach dostępne są zarówno trencze ze skóry naturalnej lub ekologicznej. Można wybierać spośród różnych kolorów, lecz zdecydowanie najlepszym wyborem będzie brąz.