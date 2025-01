Kontrowersyjna stylizacja Lauren Sanchez na zaprzysiężeniu Trumpa

Lauren Sanchez, amerykańska dziennikarka, a prywatnie partnerka Jeffa Bezosa, wzięła udział w oficjalnej inauguracji Donalda Trumpa na 47. prezydenta Stanów Zjednoczonych. Ceremonia odbyła się w poniedziałek, 20 stycznia, w Waszyngtonie. Nie zabrakło na niej przedstawicieli świata polityki i biznesu, najbogatszych ludzi świata, w tym przedsiębiorców wspierających nowego prezydenta.

Lauren Sanchez, narzeczona szefa Amazona, przykuwała uwagę nietypową, a według niektórych - nieodpowiednią - na tę okazję stylizacją. Dziennikarka miała na sobie elegancki, biały garnitur projektu Alexandra McQueena. I nie było by nim nic odpowiedniego, gdyby nie dekolt marynarki, który telewizja Fox określiła, jako "niebezpiecznie" głęboki. Szczególnie, że wystawała spod niego koronkowa bielizna. Strój niewątpliwie wzbudził zainteresowanie, wywołując niemałe kontrowersje i lawinę komentarzy.

Kontrowersyjna stylizacja Lauren Sanchez. Komentarz stylistki

Nie cichną komentarze po inauguracji Donalda Trumpa na prezydenta USA. Oprócz licznych opinii na temat polityki i gospodarki, nie brakuje również tych dotyczących oprawy estetycznej wydarzenia, a także wyborów modowych gości. Szeroka komentowana jest m.in. stylizacja Melanii Trump, której zasłaniający spojrzenie kapelusz wywołał niemałe zainteresowanie. Jednak nie mniejsze emocje wzbudziła stylizacja Lauren Sanchez. Eksperci nieprzychylnie ocenili modowy wybór dziennikarki na tę okazję. Wśród licznych głosów krytyki zarówno za oceanem, jak i w Polsce, jest opinia stylistki Doroty Goldpoint, która współpracuje m.in. z Agatą Dudą.

Nie był to strój odpowiedni na tego rodzaju wydarzenie, szczególnie że Amerykanie przywiązują dużą wagę do oficjalnych inauguracji czy spotkań dyplomatycznych. To wydarzenie miało rangę najwyższą. (...) w tym przypadku stylizacja była zdecydowanie zbyt frywolna, wręcz wulgarna. Top gorsetowy miał zdecydowanie zbyt głęboki dekolt. Powinna to być bluzka – może z kokardą, koszula albo model z żabotem – coś, co lepiej wypełniałoby dekolt. Ta stylizacja była absolutnie nieodpowiednia - powiedziała stylistka w rozmowie z serwisem Pudelek.