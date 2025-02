1. Trendy materiał na wiosnę 2025 – zamsz

Zamsz zagościł w naszych szafach już w sezonie jesień-zima 2024/2025 i… nie zamierza ich opuszczać. Jeśli więc zainwestowałaś w zamszowy element kilka miesięcy temu, noś go też wiosną 2025. Numerem jeden będą niewątpliwie zamszowe kurtki i marynarki, ale zamsz pojawi się też na torebkach, sneakersach, spódniczkach, płaszczach i kompletach. W tym roku postawili na niego m.in. Marni (sukienki), Ralph Lauren (spodnie z frędzlami) czy Miu Miu (total looki).

2. Trendy styl na wiosnę 2025 – boho

Styl boho to jeden z pewniaków sezonu wiosenno-letniego. Praktycznie każdego roku w najgorętszych trendach znajdziemy jakieś jego elementy. W tym sezonie projektanci postawili na inspirację marzycielskimi latami 70. Przezroczyste tkaniny, koraliki i hafty królowały w kolekcjach Chloé, Valentino i Fendi. Wiosną 2025 styl boho to także fryzury. Na pokazach Eleny Velez i Cucculelli Shaheen długie włosy modelek zdobiły zwiewne wstążki i złota biżuteria.

3. Trendy kolor na wiosnę 2025 – pudrowy róż

Pastele zawsze powracają o tej porze roku. W sezonie wiosna 2025 również ich nie zabraknie. Na pierwszy plan wybija się pudrowy róż, który prawdopodobnie zaleje ulice światowych stolic mody. Do eksperymentów z tym kolorem zachęcają Alaïa, Brandon Maxwell, Chanel czy Carven. Nie zabrakło go też na pokazach Miu Miu i Valentino. Jak nosić pudrowy róż? Najlepiej przełamując go mocniejszymi kolorami. Dobrze wygląda w połączeniu z czekoladowym brązem, czerwienią czy niebieskim jeansem.

4. Trendy wzór na wiosnę 2025 – krata

Krata to wzór kojarzony z sezonem jesienno-zimowym. Czasami pojawiała w kolekcjach wiosenno-letnich, ale zazwyczaj w pastelowym wydaniu. Tymczasem krata wiosną 2025 inspirowana jest zespołem Nirvana i stylem jej lidera Kurta Cobaina. Mamy więc klasyczne flanelowe koszule, kraciaste płaszcze i długie spódnice. Nie brakuje też topów w kratkę, marynarek, a nawet kombinezonów. Kratę na wiosnę-lato 2025 proponują m.in. Bottega Veneta, The Row, Acne Studios i Louis Vuitton. Jak nosimy kratę? Nonszalancko! Solo lub w połączeniu z innymi wzorami.

5. Trendy styl na wiosnę 2025 - athleisure

Athleisure to styl, który łączy w sobie wygodę odzieży sportowej z codzienną elegancją. Ubrania w tym stylu są funkcjonalne i komfortowe, ale jednocześnie nadają się do noszenia poza siłownią. Typowe elementy athleisure to: legginsy, bluzy, sneakersy czy crop topy. Wiosną 2025 styl athleisure proponują: Tod’s, Ferragamo i Tory Burch.

6. Trendy kolor na wiosnę 2025 - żółty w odcieniu masła

Żółty w odcieniu masła to kolejny z modnych kolorów na wiosnę 2025. Proponują go m.in. Jacquemus, Loewe oraz Simkhai. Już od jakiegoś czasu gości na ulicach. W tym sezonie traktowany jest jako świeża alternatywa dla bieli, kremu i beży. Pasuje do granatu, szarości, czekoladowego brązu. Świetnie wygląda z jeansem i innymi pastelowymi kolorami.

7. Trendy kolor na wiosnę 2025 – mocha

Mocha mousse to kolor roku 2025 według instytutu Pantone. To zgaszony brąz przypominający kawowo-czekoladowy mus. Kojarzony jest przede wszystkim ze skórą i zamszem, ale tej wiosny pojawi się też na lżejszych elementach garderoby, jak szyfonowe sukienki czy spódnice. Na wiosnę 2025 brąz proponują: Gucci, Max Mara, Alaïa, Coach i Driesa Van Noten.

8. Trendy wzory na wiosnę 2025 – zwierzęce printy

Panterka to już klasyk w naszych szafach. Wiosną 2025 nie musi być jednak pierwszym wyborem, jeśli chodzi o zwierzęce printy. Czym ją zastąpić? Na uwagę zasługuje motyw skóry węża, który u Driesa van Notena wystąpił na wszystkich możliwych elementach garderoby: począwszy od płaszczy, na torbach kończąc. Inny gorący print to zebra, która pojawiła się m.in. na pokazie Roberto Cavalliego.

9. Trendy kolor na wiosnę 2025 – pastelowy błękit

Błękit to kolejny pastelowy kolor, który zdominuje trendy na wiosnę 2025. W tym sezonie wybieramy jego chłodne odcienie przypominające kolor czystego nieba czy połyskującego w słońcu lodowca. Błękit pojawił się w wiosenno-letnich kolekcjach Chanel, Stelli McCartney, Choe czy Acne Studios. Jak nosimy błękit wiosną 2025? W połączeniu z beżem, pastelowym żółtym, brązem w odcieniu mocha mousse, klasyczną bielą, a nawet czerwienią.

10. Trendy kolor na wiosnę 2025 – pistacjowa zieleń

Pistacja rozgościła się nie tylko w cukierniach i sklepach. W sezonie wiosna-lato 2025 to jeden z najmodniejszych kolorów. Jest świeży, żywy i idealny, aby dodać odrobinę wyrafinowania stylizacji. Pistacja pojawił się na sukienkach u Tove i Chloé, dołach u Tibi i Tory Burch oraz dodatkach u Prady i Simone Rocha.