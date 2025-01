Modny płaszcz na wiosnę 2025: skórzany w kolorze brązowym

Nadchodzi nowy sezon w modzie, więc już teraz warto wiedzieć, co będzie modne wiosną 2025 roku. Zwykle zakupy na wiosnę zaczynamy od okrycia wierzchniego, zrzucamy ciężkie kurtki puchowe, a w ich miejsce pojawiają się lekkie płaszcze wiosenne. Zwykle hitem wiosny jest klasyczny trencz. Niewątpliwie tak będzie i tym sezonie, jednak wiele wskazuje na to, że płaszcz typu trencz tej wiosny będzie miał dużą konkurencję.

Wszystkie zapowiedzi trendów wskazują na to, że najmodniejszy płaszcz na wiosnę 2025 to płaszcz skórzany (ze skóry naturalnej lub ekologicznej - wybór należy do ciebie). Prym będą wiodły płaszcze skórzane w kolorze brązowym. W czołówce trendów będą różne odcienie brązu - od jasnych i subtelnych w kolorze roku 2025, czyli Mocha Mouse, bo głębokie odcienie cynamonu czy gorzkiej czekolady.

Mało wiosennie? Nieprawda! Brązowy płaszcz ze skóry będzie świetnie się łączył z jasnymi kolorami, np. pastelami, które zapowiadają się na hit sezonu wiosna-lato 2025. Brąz dobrze wygląda również z bielą, beżem i innymi odcieniami brązu, tworząc bardzo pożądany brązowy total look.

Modny płaszcz na wiosnę 2025: skórzany beżowy lub czarny

Równie modne będą płaszcze skórzane w kolorze beżowym i czarnym. Beżowy płaszcz skórzany będzie doskonałą alternatywą dla klasycznego trencza. Bardziej wyrazisty, bardziej trendach, a także bardziej praktyczny na deszczowe dni. Wolisz mocniejsze stylizacje? Nie ma problemu!

Wybierz czarny skórzany płaszcz, który - choć ponadczasowy i klasyczny - obecnie jest bardzo modny. Noś go tradycyjnie lub awangardowo. Będzie dobrze wyglądał jako uzupełnienie miejskich stylizacji np. z szerokimi jeansami, bluzą z kapturem i czapeczką z daszkiem. Pamiętaj również, że czerń od stóp do głów jest zawsze w modzie - bez względu na porę roku.